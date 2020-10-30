拜登当选美国总统 韩半岛局势或迎巨变

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随着美国民主党候选人乔∙拜登当选下任总统，韩半岛局势预计也将发生巨大变化。在北韩核问题上，美国将放弃特朗普“自上而下”的谈判推进方式，转而要求北韩采取实质性措施。外交方面，随着美中矛盾持续，预计美国将加大对韩国的施压，要求韩国站到美国一边。





在北韩问题上，几乎可以确定拜登政府将废弃特朗普先取得重大成果、再通过工作会谈推动具体进展的方式。不过拜登政府回归奥巴马政府“战略忍耐”路线的可能性也不大。有分析指出，“战略忍耐”最终只造成了容许北韩提高核导能力的结果，使韩半岛局势进一步恶化。该路线实际上并未将北韩核问题置于优先地位。不仅是专家，韩国政府也认为目前局势已有很大变化，拜登政府不会回到“战略忍耐”的路线上。北韩正逐渐具备打击美国本土的能力，更重要的是中国的地位得到了大幅提高，管控韩半岛局势的重要性已与奥巴马政府时期不可同日而语。预计拜登政府将力求在北韩核问题上取得具体、实质性的进展，因此很有可能加大对北施压，采取从工作谈判入手、分阶段渐进解决的方式。





韩美同盟的重要性也将从有别于特朗普政府的角度上得到凸显，其中最重要的因素是美中关系。特朗普政府谋求对华施压、改变美中贸易现状，而拜登政府上台后，这一大方向预计不会改变。有分析认为，拜登政府或许会采取不同的方式，但对华施压的力度反将进一步加大。与特朗普不同的是，拜登重视同盟的价值，因此在同盟关系上，拜登将侧重于加强同盟，而非单方面要求提升防卫费。





目前，韩国在安全上重视美国，在经济上则侧重中国，专家们对于拜登政府是否会加大施压、要求韩国选边站队的问题意见不一。有分析指出，拜登与特朗普不同，未提出两大阵营对立的冷战思维，因此对韩施压或将放缓。不过也有不少意见认为，拜登曾明确要求韩国不要站到中国一边，目前美中对峙逐渐加剧，对韩施压的力度也将加大。





韩国总统文在寅提出的韩半岛和平进程也面临重大考验。文在寅最近屡屡强调的《终战宣言》的可能性正逐渐减弱，这意味着韩国须根据拜登政府的政策基调调整推进方式。文在寅在祝贺拜登当选的推特中表示，“让我们一起前行”，显示出加强韩美同盟、尽全力推动韩半岛和平进程取得进展的决心。





最重要的是，相较特朗普政府，拜登政府在改变美北关系的速度上有可能显著放缓。分析指出，韩国也应重新规划南北关系、对美外交的时间表和战略。