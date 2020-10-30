导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：纪璟(中文讲师兼璟园美食经营者）





随着城市化的日益加速 , 农村对城市人来说越来越陌生。首尔市和各地方城市不断推出“城市田园”政策, 鼓励居民在城市进行种植。本期节目有请在首尔江南种植多年的纪璟老师介绍一下相关情况。









南：您好！首先请你给大家介绍一下自己，好吗？

纪：大家好! 我于1999年来到韩国,一直居住在首尔。在从事汉语教学工作的同时，也制作中国传统美食、摆弄植物伺候小菜园，亲近大自然，不仅培养了多种兴趣爱好，丰富了我在异国他乡的生活，同时也将我的劳动成果分享给周围的人们，让我的同胞们可以品尝到地地道道的家乡味，抚慰一下远离故乡的孤单寂寞之情。

南：这两年您的主要生活内容是什么呢？

纪：近两年来经常利用业余时间制作中国传统美食，特别是传统节日食品。例如，端午粽子和中秋月饼。在外华人的思乡之情都很浓，每到佳节倍思亲嘛，这种思乡情怀通过熟悉而怀念的味道来释怀一下。特别是今年，因为疫情大家无法在中秋佳节回国和家人团圆，为了在异国也能追寻故乡的味道，月饼更加受到大家的钟爱。有的妈妈为了对孩子进行中国文化教育，和我学习月饼的制作方法，然后教孩子们亲手做月饼，感知中国的饮食文化。









南：中秋节已经过去，这些天您又在忙什么呢？

纪：中秋过后一直忙着菜园子里的农活儿。九月初种了各种萝卜和各种秋冬季绿叶菜，中秋过后要进行田间管理，间苗、施肥、中耕，都需要很多时间，每天在地里不知不觉几个小时就过去了。最近忙着收获，先收比较成熟的和不太抗寒的品种。

南：您是怎么开始种植生活的呢？

纪：我喜欢花花草草，很向往田园生活，又想吃点儿在韩国不太好买到的中国蔬菜。学生说他爸爸租了一个小菜园，韩国大部分人称之为“周末农场”。我就动心了也想找一个周末农场。在网上找找，真的有，还离我家很近，当天就去了，经过了解，区政府有都市农夫促进活动，可以在区政府官网上申请。至今我已经是六岁的“都市农夫”了。

市、各区政府的福祉政策都略有不同，大概给租用菜园的市区民三到四万的补贴，一年资助三四袋堆肥，提供一些种子，组织有机种植讲座。我觉得最好的是政府提供土壤和蔬菜的检测，确保种植地块的安全，这是私人农场很难做到的。

南：种植给你的人生带来了怎样的变化呢？

纪：种植给我带来了内心的平静以及无限的成就感。使我感受到分享的幸福感，将我的劳动所得，分享给身边的人们。如今我的人生的最大乐趣就是分享我的乐趣。









南：如果一些在韩国的听友们，也有人也想像您这样种植点什么，应该怎样去操作呢？

纪：首尔的话，你可以在首尔市网页www.seoul.go.kr，查询亲环境周末农场。也可以拨打120咨询。还可以和首尔市都市农业科联系，咨询电话是 02-2133-5398（5388）。各区区政府环境科也可以接受咨询。（图片来自嘉宾）