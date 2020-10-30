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每种食物都需要保鲜，且保鲜的方法都不尽相同。

菠菜、茼蒿等叶菜：可先在菜叶上喷点水，再装入保鲜袋，注意不要将保鲜袋口捂得太严，然后放进冰箱冷藏室中，根部朝下直立摆放。

西红柿：将西红柿放入干燥的塑料食品袋内，口扎紧，置 于阴凉处，每天打开袋口1次，通风换气5分钟左右。

黄瓜：新鲜的黄瓜在高温下很快就会变干，擦干其表面的水分，放入塑料袋密封，放进冰箱冷藏即可。

生菜：生菜遇湿容易变黄发蔫，失去清脆口感。因此，待生菜表面的水滴风干，再用干净纸巾将生菜包裹好，装进袋子放入冰箱保存，可以延长保鲜时间。

蘑菇：蘑菇最怕受潮变质，因此保存时不宜用塑料袋装，否则容易导致水分无法散发，进而加速蘑菇霉变。用纸袋存放可防止蘑菇变质。

土豆：土豆存贮方法简单，放在干爽通风的地方就可以了。另外，将土豆中放一个苹果，可以防止土豆发芽，从而延长保存期。

茄子：茄子不要用水冲洗，还要避免雨淋、磕碰，以防止其表面的蜡质层被破坏。此外，还需防高温，存放在阴凉通风处即可。

西芹和芹菜：将芹菜或者西芹放进装一点水的水盆里，然后放入冰箱里保存，可保存很长时间。普通芹菜还可以将叶子和茎杆分别放到保鲜袋里保存。

香菜：最好挑选棵大、带根的香菜，然后捆成小捆，外面包―层纸后装入塑料袋中，松散地扎上袋口，让香菜根朝上将袋置于阴凉处，随吃随取，保证香菜在7―10天内都是新鲜的。还可以准备一个放了水的杯子，将香菜的根部泡到水中，每天换水，同样也能保持几天的新鲜。

韭菜：因为韭菜怕干，所以将新买回来的鲜韭菜用小绳捆起来，然后根部朝下放在水盆里，可以长时间不干、不烂。也可以用喷过水的纸包好后放进保鲜袋里保存，最好尽快食用。

大葱：可先用纸包好后放进保鲜袋，竖着放入冰箱里保存时间会更长。

大蒜：大蒜属香辛类蔬菜，保存时最好能保持原样。可放入网袋中，然后吊挂在室内阴凉通风处。还可以将大蒜去皮，加工成蒜泥密封起来放入冰箱内冷藏，大约可食用2个星期。





（文中窍门来自刘*听友）