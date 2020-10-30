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韩国虽说没有迪士尼乐园，但有乐天世界、爱宝乐园、首尔乐园等世界级的游乐园。





1989年开业的乐天世界（Lotte World）是位于首尔市区的世界级主题公园，也是韩国人十分喜爱的游乐园。乐天世界占地面积达13公顷，集游乐园、酒店、百货店、免税店、大型超市、电影院、美食广场、123层高的韩国新地标——乐天世界塔为一体，从观光休闲到购物娱乐应有尽有，是一座全家欢乐的“城中之城”。





乐天世界作为全球规模最大的室内主题公园，1995年被载入《吉尼斯世界纪录》。如今，乐天世界仅次于阿联酋的华纳兄弟主题公园与迪拜的IMG室内冒险乐园，为世界第三大室内游乐园。乐天世界的年接待游客达600万人次（其中外国游客占10%以上），是最受海内外游客欢迎的最具代表性的旅游景点。





1976年开业的爱宝乐园（Everland）是三星集团下属的大型游乐园，位于京畿道龙仁市，占地面积达99公顷，是韩国最大的主题公园。这里除了拥有40多种高科技游乐设施外，还设有野生动物园。爱宝乐园最大的优势在于其先进的游乐设施、便利设施以及迷人的自然景观。自1985年起每年举办花展，在精心设计、四季不同的“四季花园”，无论哪个季节访问，都可以欣赏到不同的花展，别有一番乐趣。爱宝乐园的水上乐园“加勒比海湾”则拥有世界一流的水上娱乐设施，波涛泳池、温泉、滑道等让游客玩一整天也玩不够。最近的一项调查显示，在全球20大主题公园排行榜中，爱宝乐园排名第16，乐天世界名列第17位。





济州岛的“神话主题乐园”也是颇有特色的游乐园。这是济州岛规模最大的游乐园，总占地面积达28万平方米，里面有15种刺激好玩的游乐设施。特别是神话主题乐园是以韩国人气卡通形象“爆笑虫子”为主题打造的游乐园，因此园内到处可见以动漫“爆笑虫子”为造型的游乐设施，令人仿佛置身于爆笑虫子的世界，深受儿童游客的欢迎。