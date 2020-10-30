新一届美国政府的对北韩政策方向与韩国政府的应对战略

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在第46任美国总统选举中，民主党候选人乔·拜登取得了胜利。由于拜登当选美国总统，今后美国政府的韩半岛政策基调将发生相当的变化。





在美北协商中，特朗普总统重视首脑之间进行协商的“自上而下”方式，但是当选总统拜登重视从工作协商开始的“自下而上”方式，因此拜登政府成立后，美国将从工作协商开始经高级别会谈后才会举行美北首脑会谈。由此看来，新一任美国总统拜登与北韩国务委员会委员长金正恩举行会晤可能需要相当长的时间，这将对北韩造成不利影响。





特朗普不是华府政治家，未能获得共和党鼎力支持，且被视为异端，因此特朗普就任美国总统后，以独特的方式展开政治活动。在北韩问题上，特朗普总统于2018年和2019年同北韩国务委员会委员长金正恩举行两次首脑会谈。与特朗普总统相比，当选总统拜登是典型的华府政治家，并担任30多年参议院议员等，拥有丰富的从政经验。2018年特朗普总统和金正恩委员长在新加坡举行首脑会谈时，拜登发布批判声明，对美北举行首脑会谈持否定态度，并多次强调应赋予参与工作协商的官员更大权限。因此，对北韩来说，拜登是较难对付的对象。





美国当选总统拜登在奥巴马政府时期担任过副总统，因此有分析认为，拜登会继承奥巴马政府的对北韩“战略忍耐”政策，并重用当时负责对北韩事务的奥巴马政府官员。但是另有分析认为，由于目前的情况与奥巴马政府时期大不相同，北韩事实上已拥有核武器，因此新一届美国政府有必要通过彻底验证和工作协商等，在最大程度上减轻政治负担。韩国外交部长官康京和也表示，新成立的美国拜登政府将不会对北韩采取“战略忍耐”政策。2012年奥巴马政府时期，美国和北韩间达成的协议可以说只有《2.29协议》。当时，拜登是副总统。《2.29协议》的主要内容为，美国将以北韩冻结核计划为代价向北韩提供粮食援助。但是协议达成后未过两个月，因北韩发射远程火箭而使协议化为泡影，且进一步加深了美国对北韩的不信任。有鉴于此，部分专家认为拜登政府成立后，美国政府的对北韩政策有可能会回归到奥巴马前政府时期的“战略忍耐”。但是目前的情况与当时不同，因为2017年11月29日试射洲际弹道导弹后，北韩宣称已完成核武建设，这将对美国造成直接威胁。在此情况下，美国当选总统拜登作为外交专家，有可能施展外交战略，为解决北韩核问题寻求突破口。因此，与奥巴马政府相比，拜登政府的对北韩政策基调有可能发生较大的变化。





那么，美国当选总统拜登会不会与北韩国务委员会委员长金正恩会晤呢？过去，拜登和金正恩口无遮拦地相互抨击对方，关系尴尬别扭。拜登在大选游说期间多次称金正恩为“暴君、独裁者”，北韩则将拜登称为“为实现执政欲望而发狂的疯子”。尽管如此，美国和北韩仍有可能举行双边首脑会谈。北韩曾于2017年9月强烈谴责特朗普总统，但是后来改变态度，举行了两次美北首脑会谈。美国当选总统拜登则在上月22日进行大选前最后一次电视辩论会上表示，如果北韩同意缩减核能力，他有意与金正恩委员长会晤。





总的来说，拜登和金正恩很有可能会晤。拜登表示，北韩同意缩减核能力，他才会与金正恩委员长会晤，但这是美北无核化协商结束后才能实现的事情。拜登将北韩同意缩减核能力作为与金正恩会晤的前提条件，这意味着拜登无意与金正恩委员长会晤，因为北韩不会在缩减核能力的前提下与美国进行协商。但是与过去相比，拜登的态度确实发生了变化，因为拜登曾表示绝不与独裁者会晤，并强烈谴责北韩国务委员会委员长金正恩和俄罗斯总统普京。特朗普总统的主要业绩之一是与金正恩委员长进行了会晤。有道是，万事开头难，但第二次就容易得多。特朗普总统和金正恩委员长举行第一次首脑会谈后，不是又举行第二次首脑会谈，并在板门店进行了第三次会晤吗？因此，我们可以说特朗普总统降低了美北对话的门槛。此外，克林顿总统在其任期快要结束的时候试图访问平壤，小布什总统则在其第二任期提及《终战宣言》与《和平协定》。因此，美国当选总统拜登也有可能在其任期快要结束的时候与北韩国务委员会委员长金正恩会晤。

大多数专家认为，拜登政府成立后将不会优先解决北韩核问题。也就是说，拜登政府将侧重于新冠疫情、经济、种族歧视等国内问题，且在外交、安全领域优先恢复与同盟的信任关系。如此一来，北韩有可能为引起美国关注而发起武力挑衅。为转移拜登政府的视线，北韩随时都有可能和过去一样发起武力挑衅。2009年1月奥巴马总统就任后准备含有裁核问题的《布拉格宣言》时，北韩发射了火箭。当时，北韩主张他们发射的是人造卫星。之后，北韩实施了核试验。2013年奥巴马总统第二任期刚开始，北韩进行了第3次核试验。如此这般，美国的态度令北韩感到不满或有必要引起美国关注时，北韩总会发起挑衅。在奥巴马执政的8年期间，美国对北韩采取强硬的制裁措施而使北韩遭遇极大困难。因为有过这种经验，拜登政府成立后，北韩或将调整其挑衅频度和力度，以免弄巧成拙，自讨苦吃。





民主党候选人拜登当选美国总统后，韩国政府为应对韩半岛局势的变化而进行外交努力。在此情况下，韩国总统文在寅和统一部长官李仁荣对重新推动韩半岛和平进程表现出极大的信心。拜登是外交专家，也是骨子里的政治家。他29岁开始在华盛顿从政36年，因此今后将为解决北韩核问题作出外交努力。而在解决北韩核问题的过程中，韩国政府必须作为协调者，积极协调美国和北韩的意见，为和平解决北韩核问题铺平道路。由于美国当选总统拜登强调同盟，要与同盟国加强合作，因此如果韩国政府主张对北韩采取包容政策，拜登政府有可能减轻对北韩施压力度。特别值得一提的是，文在寅政府将重点放在《终战宣言》上，并为此重新推动韩半岛和平进程，因此今后将为此作出更大的外交努力。





与特朗普总统即兴决定对北韩政策相比，外交专家拜登稳重的对北韩态度或许更有利于解决北韩核问题。在克林顿政府时期，美国曾与金大中政府进行紧密协作，为推进韩半岛和平进程作出努力。因此，我们期待拜登政府也能与文在寅政府加强合作，为实现韩半岛和平作出共同努力。