板门店的历史及其意义

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11月6日，韩国政府正式重启因非洲猪瘟和新冠疫情而暂停的板门店参观项目。





去年10月，韩国政府和联合国军司令部为防止非洲猪瘟扩散而暂停板门店参观项目，之后因新冠疫情暴发，一直未能重启该项目。韩国政府在重启板门店参观项目的同时，将参观申请窗口一元化，并缩短申请时间等，大幅简化参观申请手续。





韩国执政党共同民主党前代表李仁荣就任统一部长官后表示，将通过创新的“小策划”重启南北韩交流合作，并于11月6日起正式重启因非洲猪瘟和新冠疫情而暂停的板门店参观项目。韩国政府首先于11月4日进行参观人数限于80人的试点运营后，6日起全面重启板门店参观项目，并大幅简化参观申请手续。政府将过去分散于国家情报院、国防部、统一部的板门店参观申请窗口一并调整至统一部下属板门店参观活动支援中心；申请到实际参观所需时间从过去至少60天以前缩短至14天；参观人员的年龄限制从过去10周岁以上放宽至8周岁以上，小学低年级学生也可以到板门店参观学习。此外，过去只能由30-40人组团申请参观板门店，但是现在不超过5人的个人或家庭单位也能参观，因此今后会有更多的人参观板门店。





板门店原先的名称为“널문리 주막마을”，此地位于京畿道西北部，因为有用木板做的门、木桥和小型酒家而得名。这里本是名不见经传的小村庄，但是1953年7月27日在这里签署韩战《停战协定》而扬名于世。韩战停战协商并非一开始就在这里举行。1951年7月8日，交战双方在开城北部一个叫“高丽洞”的地方首次举行工作会谈，就停战问题进行协商。之后，在同一地区的“来凤庄”进行20多次协商。但是北韩人民军在其周边地区持续进行武力示威，制造恐怖气氛，因此联合国军方面提议北韩更换协商场地。结果，双方决定在“널문리 주막마을”继续进行协商。1951年10月22日，双方开始在此地临时搭建的帐篷里进行协商。但因这场战争是韩国国军、北韩人民军、联合国军和中国人民志愿军共同参与的战争，协商时除韩语外，还要使用英语和汉语，且为方便中方代表前来此地，有必要起个汉语名称，因为“널문”的意思是板门，“주막”的意思是小型酒家，因此就将此地的汉语名称定为“板门店”。此外，纵跨韩半岛军事分界线的“널문다리”即“板门桥”在1953年7月27日签署《停战协定》后更名为“不归桥”，其原因在于南北韩间进行俘虏交换时，一旦走过此桥就再也不能回来了。





板门店会谈场地本是临时搭建的帐篷式建筑物，但是随着停战的长期化而建造军事停战委员会会议厅和中立国监督委员会会议室等附属建筑物。1965年和1968年，南北韩分别建造“自由之家”和“板门阁”。进入80年代后，随着南北韩对话次数的增加，韩国建造了“和平之家”，北韩建造了“统一阁”。板门店内最具象征性意义的建筑是位于共同警备区中央的蓝色建筑——军事停战委员会会议厅。其南侧有“自由之家”，北侧有“板门阁”，这两幢建筑旁约100米处分别有韩国方面建造的“和平之家”和北韩方面建造的“统一阁”。“和平之家”为地上3层建筑，1层由记者室和小会议室，2层由会谈场和贵宾休息室，3层由大会议室和小会议室构成，2018年南北韩首脑会谈就是在这里举行的。





板门店共同警备区本是南北双方行政管辖区域的一个特殊地区，不像现在这样由南北韩军人隔着军事分界线相互对峙。1953年7月27日，交战双方签署《停战协定》并划定军事分界线，但是板门店共同警备区不同于其他地区，没有设置铁栅栏，且共同警备区内的双方守卫军可自由往来，甚至进行对话、合拍纪念照。但是1976年8月18日发生“板门店斧头暴行事件”后，再也看不到这种场面了。当天，美军在修剪一颗树的枝叶时与北韩军发生冲突，一名美军军官当场被北韩军用斧头砍死等，发生了所谓的“板门店斧头暴行事件”。此后，“不归桥”被封锁，且在共同警备区内的军事分界线上设置一道宽50厘米，高5厘米的水泥线，并规定双方守卫军不得越过此线。





尽管如此，板门店并非仅是南北韩对峙的空间。从历史上看，板门店既是南北韩间进行接触和举行会谈的场所，也是相互往来的重要渠道。特别值得一提的是，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩于2018年4月27日在板门店韩国一侧“和平之家”举行具有历史意义的南北韩首脑会谈，且一个月后的5月26日在板门店北韩一侧“统一阁”举行第二次首脑会谈而吸引全世界的目光。令人记忆犹新的是2018年韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩举行的首脑会谈。特别是在板门店北韩一侧“统一阁”举行会谈时，金正恩委员长面带笑容地迎接文在寅总统并握手寒暄。当时，两人相互跨越一次军事分界线，象征性地表现出南北韩和解合作的意志。早在1971年8月20日为南北韩红十字会会谈进行准备的过程中，双方有关人士为相互交换文件而在板门店首次进行会晤，同年9月20日在板门店举行南北韩红十字会工作会谈。1989年8月15日，参加平壤世界青年学生庆典活动的韩国女大学生林琇卿和文奎铉神父通过板门店返回韩国。1994年，美国前总统吉米·卡特经板门店访问北韩。1998年6月和10月，时任现代集团名誉会长郑周永分两次押运1000头牛通过板门店访问北韩。但是正确的数字不是1000头，而是1001头，这象征性地表现出郑周永名誉会长要继续与北韩进行合作的意志。





总之，今天的板门店已不再是名不见经传的小村庄。它以签署韩战《停战协定》的场所扬名于世后，仍以南北韩相互对峙和进行交流的场所受到全世界广泛关注。在此情况下，韩国政府重启板门店参观项目，并大幅简化申请手续，因此今后会有更多的人前来板门店参观旅游。