虚拟现实领域的“新星”——韩国“Full Dive Technology”公司

ⓒ Full Dive technology Co., LTD

韩国企业正在通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Full Dive Technology”公司，这是一家专注于开发VR虚拟现实触觉手套的公司。让我们与公司首席执行官李亨俊（音译：이형준）先生一道，聊一聊他们公司。





韩国只有少数的VR和AR公司，其中韩国“Full Dive Technology”公司的表现可圈可点，因为他们致力于开发硬件，而不是软件。目前，公司专注于触觉手套开发，除了视觉和听觉感知之外，还可以为VR和AR带来逼真的触感，使用户真正体验到身临其境的感觉。触觉手套也用于教育、实验和实践。在新冠疫情时代，我们的技术引发了更多关注。疫情时代，社会隔离，无论是在家中还是在网上学习，行动和聚会都受到限制，这导致人们对沉浸式非面对面服务和体验的需求不断增长。





ⓒ Full Dive technology Co., LTD

在新冠疫情暴发后，工作场所已迅速过渡到混合工作模式，其特征是既可以在办公室工作，也可以在家工作，虚拟现实工作场景和现场工作相结合。韩国“Full Dive Technology”公司正在填补不同领域的空白，公司开发的手套可以在VR中创造触感，换句话说，触觉手套使用户能够“触摸”VR世界，而在以前的VR设备中很难找到这个功能。该技术可用于教育实践，特别是对士兵和消防员培训来说特别重要。





韩国“Full Dive Technology”公司的技术领先于外国公司。触觉技术使用户可以感觉到VR中的体积、硬度、疼痛和力的反馈。力的反馈是指虚拟对象向用户手指弹回的能力。韩国“Full Dive Technology”公司可以提供所有这4种感觉，而其他外国竞争对手大多只提供一两种。多种触觉可以创造高沉浸感的VR体验。





凭借雄厚的技术实力，韩国“Full Dive Technology”公司已获得了16项专利，并从韩国和国外获得了投资。不过，首席执行官李亨俊先生表示，由于韩国行业环境并没有太大改善，因此经营业务仍然很困难。全球的VR和AR市场预计到2021年将达到1080亿美元，到2030年将猛增至1.5万亿美元。然而，韩国的VR和AR市场仍不发达，人们担心该市场可能会被全球性公司主导。硬件是建立行业生态系统中最重要的元素，但是韩国在这一领域比较薄弱，这就是为什么韩国“Full Dive Technology”公司努力生存发展的原因。幸运的是，韩国政府在8月公布了其计划，以放宽有关VR和AR行业的法规限制。





分析师指出，我们有必要关注VR和AR市场，为后半导体时代和后智能手机时代做准备。韩国在半导体领域被证明是非常强大的参与者，我们希望韩国能够在2025年引领全球电动车电池市场，并在2030年引领VR和AR市场，而韩国“Full Dive Technology”公司将在这一过程中发挥至关重要的作用。