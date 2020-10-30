《漫话国乐》 崔玉三流伽倻琴散调 / 水里斋 / 铁牙筝神房曲





西方的弦乐器以小提琴、大提琴等以琴弓摩擦琴弦发出声音的乐器为主，这类乐器又名“擦弦乐器”。韩国也有奚琴、牙筝等擦弦乐器，不过在实际演出中，还是以手指或拨片弹拨琴弦的伽倻琴、玄琴、琵琶等拨弦乐器为主。今天的节目给大家带来了用拨弦乐器演奏的音乐，首先请大家欣赏的是伽倻琴音乐。





伽倻琴是韩国最具代表性的传统乐器，已有2000多年的历史，相传由伽倻国嘉悉王亲自创制。当时，伽倻国由12个部落组成，由于部落的语言与音乐都不同，很难沟通与交流，于是嘉悉王为了统一12个部落的人心，仿照中国的古筝创制了12弦的弹拨乐器伽倻琴。随着伽倻琴的问世，宫廷乐师于勒奉命为伽倻琴创作了以各个部落的音乐为基础的作品并加以首演。后来，伽倻国处于灭亡危机，于勒带着伽倻琴流亡新罗。虽然这件事表面上是宫廷乐师背叛君王，带着君王为老百姓创制的乐器投奔敌国，但也正因为如此，才使得伽倻琴这一传统乐器能代代相传，完好地流传至今。

{音乐1：《崔玉三流伽倻琴散调》中的“扎紧茂里”/伽倻琴-咸洞庭月、长鼓-金命焕}





据说，伽倻琴在1000多年的岁月里，其形制没有发生很大的变化而传承下来。不过到了朝鲜王朝后期，伽倻琴迎来了划时代的变化，散调伽倻琴问世了。散调伽倻琴与之前的伽倻琴相比，琴体变小，弦与弦的间隔缩短而便于弹奏民谣、散调等快节奏、富于变化的民间音乐，这样应运而生的音乐就是伽倻琴散调。





散调音乐通常从晋阳调开始，经过中茂里、中中茂里、扎紧茂里长短，从缓慢的节奏、哀婉的曲调开始，越演越快，呈现出兴高采烈的气氛。随着伽倻琴散调的诞生，其他传统乐器也纷纷推出散调音乐，从此，国乐比之前变得更为丰富多样。





玄琴则与用手指拨动琴弦的伽倻琴不同，这是用拨片弹拨或敲打琴弦发出声音的拨弦乐器。弹奏玄琴时，右手的拇指与中指夹持竹制拨片弹拨琴弦。玄琴还有一个显著的特点，面板上虽然张有6根琴弦，可只弹第二根“游弦”与第三根“大弦”就能发出所有的曲调。其中，游弦像伽倻琴的琴弦一样细，发出清澈、响亮的音色，大弦的厚度则比游弦厚2到3倍，音色深沉而雄壮，所以细细品位琴弦音色的差异也是欣赏玄琴音乐的方法之一。





古代的书生认为玄琴有助于修身养性，因此家里都会配备玄琴，经常演奏缓慢又平淡的音乐，以此保持心平气和、平静自如的心态。但随着时代的发展，玄琴也顺应时代的变化，开始被用于弹奏快节奏又感性的音乐。





接下来请大家欣赏的是展现古人风流潇洒的人生的乐曲《水里斋》。水里斋指作曲家的朋友位于江原道山村、建在河边的茅草屋的名字。乐曲表现出了在大自然与好友的陪伴下饮茶作乐的风流人生。

{音乐2：《水里斋》中第一乐章“情景”、第二乐章“兴趣” / 玄琴-郑大锡}





牙筝本来是用琴弓擦动琴弦的弓拉弦鸣乐器，在弦乐器中琴体最大，最大的特点是能发出最低的音阶。到了朝鲜王朝后期，随着牙筝散调音乐的亮相，因之前的牙筝不适合演奏散调音乐，于是经过改良诞生的就是琴身比之前缩小的散调牙筝。后来，为了发出独特的音色，还出现了以钢丝弦取代丝弦的铁牙筝。铁牙筝也像传统牙筝一样，用琴弓擦动琴弦发出声音，可更多的是用手指拨动琴弦。今天给大家带来的乐曲《铁牙筝神房曲》中的铁牙筝就是用手指拨动琴弦的，加上用琴弓演奏的散调牙筝与玄琴，3种弦乐器的联合演出别有一番韵味。

{音乐3：《铁牙筝神房曲》/ 铁牙筝-尹允锡名人、牙筝-尹瑞庆（音）、玄琴-金武吉等}