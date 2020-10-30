新一届美国政府的对外政策方向及其对韩半岛局势的影响

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在第46任美国总统选举中，民主党候选人乔·拜登确定当选后，韩国政府密切关注美国当选总统拜登的对外政策方向。





韩国政府的最大目标是维护韩半岛局势稳定，并在此基础上积极推进韩半岛和平进程。据悉，美国当选总统拜登的对外政策以废除美国优先主义为核心，并计划采取重振外交、重建同盟等措施，因此过去因美国要求大幅上调驻韩美军防卫费分担额而有所松懈的韩美同盟关系有望得到恢复和加强。





美国当选总统拜登发出的最重要的信息是“美国回来了”。与即兴决定对外政策的特朗普总统不同，拜登对外交问题持慎重立场，并重视传统同盟关系，因此拜登政府正式成立后，将积极恢复和加强韩美同盟关系。在韩美关系上，特朗普总统主张韩国应大幅上调驻韩美军防卫费分担额，并表示有可能裁减驻韩美军规模等，使韩美同盟发生动摇。但是美国当选总统拜登在竞选期间承诺将恢复与同盟的关系，因此驻韩美军防卫费分担谈判压力将有所缓解。





11月12日，韩国总统文在寅和美国当选总统拜登通电话时，就韩半岛无核化、构建和平机制等韩半岛相关问题，以及通过扩大经济合作恢复和加强韩美同盟的方案进行探讨等，将重点放在韩半岛和平与加强韩美同盟关系上。特别值得一提的是，美国当选总统拜登表示，韩国是印太地区安全与繁荣的关键而引人关注。拜登表示，在印度和太平洋地区，韩国的角色极为关键。这与美国政权交替无关，因为美国政府在印太地区划定对中国安全战略防护线，并希望韩国能扮演关键角色。美国当选总统拜登的立场也是如此。一直以来，文在寅政府在韩美同盟的基础上，配合特朗普政府的政策，拜登政府成立后可能也会如此。但是美国当选总统拜登强调韩国在印太地区的角色有可能给韩国政府造成极大负担，因为印太战略是美国同韩国、日本、印度、澳大利亚等国家一道构筑安全包围网，用以牵制中国的安全战略，与奥巴马政府的亚太战略同出一辙。这将是文在寅政府后半期最大的课题。因为韩国政府站在美国一侧，美国政府会将该安全战略防护线扩大至韩国，届时，中国政府必定会对韩国采取报复措施。因此，韩国政府必须慎重其事，并在维持韩美同盟的基础上，通过外交途径争取中国政府的理解等，妥善解决这一问题。有关于此，韩国总统府青瓦台作出解释，称美国当选总统拜登所言并非强调要对中国施加压力。青瓦台发言人康珉硕强调，美国当选总统拜登提及的“印太”仅指印度和太平洋地区这一地理位置，而韩国是印太地区安全与繁荣的关键这句话里的“关键”是美国强调韩美同盟重要性时的惯用措辞，不宜为其赋予其他意义。





另外，美国当选总统拜登在与文在寅总统通电话的前一天，即11月11日参加了在费城举行的美国退伍军人纪念日活动，并向韩国战争参战纪念碑敬献花篮。美国有许多战争纪念碑，但是拜登在退伍军人纪念日访问费城，向韩国战争参战纪念碑敬献花篮可以说具有特别的意义。这是美国当选总统拜登对韩国发出的信息，表示他非常重视韩美同盟。拜登与其夫人在这里停留了15分钟，向韩战期间阵亡的美军官兵默哀。美国有第一次世界大战纪念碑、第二次世界大战纪念碑、越南战争纪念碑、海湾战争纪念碑等许多战争纪念碑，但是美国当选总统拜登选择前往韩国战争参战纪念碑参谒，这意味着即将成立的拜登政府将以韩美同盟为主轴积极构建牵制中国的国际统一战线。





目前，韩国政府将掌握新一届美国政府的对外政策基调作为优先课题，因此韩国外交部长官康京和8日访问美国，同美国民主党参议员昆斯等与拜登亲近的人士会晤，强调美北对话的重要性。韩国执政党共同民主党韩半岛特别工作组委员长宋永吉等执政党国会议员于15日访问美国，同美方主要人士进行了会晤。对此，有观点认为，在拜登政府尚未成立的情况下，韩国政府官员和执政党国会议员访问美国，同民主党人士进行接触并不十分妥当。目前，韩国政府的立场可以说非常微妙。特朗普总统的任期到明年1月20日，在这以前，如果当选总统拜登与其他国家首脑就敏感问题深入交换意见，有可能违背《罗甘法》。该法给予政府在国际谈判中的垄断权，任何公民未经美国政府授权，不可与外国政府进行交往。因此，韩国政府应回避与美国当选总统拜登及其周边人士会晤，不然，特朗普总统有可能对韩国采取某种措施。





另外，最近特朗普总统解除国防部长埃斯珀的职务，为韩国创造了主导推进韩半岛和平进程的机会，因此韩国政府必须积极促进美北关系取得进展。有关于此，美国民主党主要人士表示，拜登政府成立后，将为重启美北无核化协商作出努力，并强调北韩绝不可在政权交接期发起挑衅，这意味着今后的韩半岛局势将取决于北韩的选择。目前，北韩持观望态度，待拜登政府成立后，将视其对北韩政策采取应对措施。如果北韩发起军事挑衅，短期内将难以改善美北关系，因此在政权交接期和拜登政府成立初期，北韩绝不可发起军事挑衅。明年年初，北韩国务委员会委员长金正恩有可能在新年贺词中对美国发出某种信息，并在之后举行的劳动党第8次全国代表大会中制定对美战略方针。因此，北韩今后将何去何从，格外引人关注。





由于美国当选总统拜登支持文在寅总统在美国和北韩间扮演协调者角色，文在寅政府有必要同中国、日本、俄罗斯、印度等亚洲主要国家加强多方互动，积极解决北韩核问题。但是拜登政府成立也有可能呈现出从头重新开始进行美北无核化协商等截然不同的局面，因此韩国政府必须斟酌各种情况，制定综合性的协调应对战略。