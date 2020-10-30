北韩对最高领导人的偶像化工作

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明年是北韩国务委员会委员长金正恩执政10周年，因此北韩正加快对金正恩委员长的偶像化进程。最近，北韩推出了以金正恩委员长的功绩为题材的首部长篇小说《复兴》。





10月23日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道称，“4.15文学创作团”出版了形象化地介绍金正恩委员长伟大功绩的首部长篇小说《复兴》。小说《复兴》可说是反映时代精神的作品，其内容为强大的力量来自于人才资源，全社会必须树立重视教育的浓厚风气，并符合新世纪的要求不断发展教育，才能领先于世界。此外，《复兴》还介绍了金正恩委员长在教育和人才培养上作出的努力。该作品阐述金正恩委员长上任以来所推进的教育事业，并对专心致志培养子孙后代的教育家们给予鼎力支持。





据悉，“4.15文学创作团”是1967年成立的文学创作团体，主要创作以金日成、金正日为中心的“领导人形象文学”，《复兴》是该团体最近完成的作品。此前，“4.15文学创作团”出版以已故北韩国家主席金日成为题材的丛书《不朽的历史》和以已故北韩国防委员会委员长金正日为题材的丛书《不灭的向导》。





由于“4.15文学创作团”出版以北韩国务委员会委员长金正恩为题材的首部长篇小说《复兴》，北韩会不会制作肖像画、像章、货币等采取后续措施，引人关注。一直以来，我们通过北韩媒体经常可见挂在一起的金日成、金正日肖像画，但是很难看到挂在北韩公共机构和家庭墙壁上的金正恩委员长肖像画。在2018年古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯-卡内尔访问北韩并检阅卫兵队时，卫兵队后方挂着金正恩委员长和迪亚斯-卡内尔主席的超大型肖像画，这是金正恩委员长的肖像画首次在公共场合亮相。有关于此，专家们作出了多种推测。首先，由于金正恩委员长不到30岁就成为北韩最高领导人，与其祖父和父亲相比缺乏神秘感，且难以塑造完美无缺的领导人形象，因此不得不以其他方式获得民众的尊敬和支持。此外，现在的北韩与金日成、金正日时代不同，以最高领导人为核心的体制正在发生动摇，北韩居民已不像过去那样绝对服从其最高领导人了。在金日成、金正日时代，北韩非常露骨且有体系地进行领导人偶像化工作。在北韩的教科书里，将金日成、金正日描写成无所不能的超人，且被选入音乐教科书里的歌曲的歌词都是赞扬金日成、金正日的内容等，不断加强偶像化、神格化教育，因此北韩居民大都在不知不觉间被洗脑，并发自内心地效忠于最高领导人。





特别值得一提的是，北韩另有民众必须遵守的关于最高领导人的守则。举例来说，家里着火时首先要带着领导人的照片逃出家门，不可将领导人的照片弃之不顾而只带着金银珠宝和现金等个人财产逃生。但如果不能在短时间内从墙壁上摘下领导人照片，有可能被火烧死，而不带领导人照片逃出家门就会被处以死刑。此外，北韩各地都建有金日成、金正日的铜像。以这些铜像为背景拍照的时候，必须将整座铜像纳入镜头，如果有根脚趾没拍进去，即使是没拍进0.00001毫米也会受到处罚，外国游客也不例外，因此以金日成、金正日的铜像为背景拍照的时候必须特别小心。还有，写文章的时候，领导人的名字必须写在同一行，绝不可将名字中的一个字移到下一行。此外，北韩居民为孩子起名字的时候，禁用日成、正日、正恩，连相似的名字也被禁用，这在朝鲜王朝时代叫“避讳”。北韩延用朝鲜王朝时代的“避讳”，意在维护领导人的尊严和维持对领导人的绝对尊重和尊敬的体制。





由于北韩国务委员会委员长金正恩即将迎来执政10周年，北韩以出版宣扬金正恩委员长功绩的首部长篇小说《复兴》为始，将积极加快金正恩偶像化进程。在已故国防委员会委员长金正日执政后，北韩制作金正日委员长的肖像画和像章以及印有金正日委员长故居的钞票，因此今后有可能通过同样的方式推进金正恩偶像化工作。今年，北韩因新冠疫情和山崩洪水等诸多灾害而遭遇更大的经济困难，因此金正恩委员长直接访问灾区抚慰灾民，并下令加快修复灾区基础设施等，以塑造亲民领导人形象。此外，10月10日，金正恩委员长在劳动党建党75周年阅兵式上发表讲话时表示无颜面对北韩人民等，对遭受困难的北韩居民表示歉意，甚至哽咽拭泪，这是在金日成、金正日时代未曾有过的事情。对此，专家们表示，金正恩委员长认为强权统治时代已经过去，必须塑造亲民、爱民形象，才能获得民众支持。但是北韩并未放弃金正恩偶像化工作，且金正恩委员长的偶像化工作已超越政策宣传层面，进入了神格化阶段。





1945年8月解放后70多年来，北韩持续推进领导人偶像化工作，成为当今世界上领导人铜像和偶像化象征物最多的国家。北韩利用金日成抗日武装斗争的经历建立唯一领导体制，进入80年代后，为世袭政权的金正日开展偶像化工作，目前则在推进金正恩偶像化工作。那么，北韩持续三代的偶像化战略有没有取得成效呢？其效果在逐渐减小。目前，北韩已有500多万人使用手机，并通过手机得知外部信息，因此很多年轻人对领导人偶像化持否定态度。一名脱北者说，北韩居民对政权的忠诚度急剧下降，但是不得不遵照政权的指示行事。北韩虽然是封闭的社会，但是随着时代的变迁，北韩居民也能接触到外部信息，因此以第一、第二代领导人的统治方式已经无法掌控民众思想。北韩在偶像化层面宣传金正恩委员长3岁时就驾驶汽车，但是几乎没有人相信。





北韩国务委员会委员长金正恩时而借用其祖父——已故国家主席金日成的形象，时而炫耀其在各领域取得的成果，甚至在讲话的时候哽咽拭泪，表示无颜面对受苦受难的北韩人民。但是为成为民众心目中最理想的领导人，首先要让北韩居民不愁温饱地生活，进而在和平、稳定的环境中开创美好的未来。