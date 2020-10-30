大韩航空批准收购韩亚航空

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韩进集团的控股公司韩进KAL与集团旗下大韩航空16日分别召开理事会，批准收购韩亚航空。收购程序结束后，大韩航空将成为韩亚航空的最大股东并最终与其合并，跻身全球十大国际航空公司行列。





为完成这笔收购，大韩航空需投入1.8万亿韩元，公司计划通过明年2.5万亿韩元的有偿增资进行筹资。根据与产业银行的合约，大韩航空的最大股东韩进KAL将通过指定第三方的有偿增资、发行可转换债券获得总计8000亿韩元的投资，并参与大韩航空的有偿增资。考虑到这笔交易的紧急性，产业银行计划提前向大韩航空提供8000亿韩元贷款。大韩航空将使用这笔贷款收购韩亚航空3000亿韩元的永久可转换债券，并支付新股收购合约3000亿韩元的定金。随着与大韩航空签署新股收购合约，韩亚航空当天也在理事会上决定进行1.5万亿韩元的有偿增资。





大韩航空收购韩亚航空旨在通过航空业重组，从根本上提高竞争力，将公共资金投入降至最低，减少国民负担。大韩航空方面表示，受新冠疫情影响，韩国航空业面临生死关头，收购韩亚航空有利于产业的尽早稳定。





韩亚航空成立于1988年，是韩国第2家民资航空公司。韩亚航空起先仅运营国内航线，1990年起开设金浦往返东京的航线，正式进入国际航线市场。此后，韩亚航空逐步发展成为与大韩航空不相上下的大型航空公司。然而，2015年随着其母公司锦湖韩亚集团陷入经营困境，韩亚航空也开始遭遇困难。韩亚航空虽通过抛售资产等自救措施改善了经营状况，但母公司的资金荒持续，最终于2019年4月决定出售韩亚航空。在招标过程中，HDC现代产业开发曾被指定为优先协商对象，但双方在此后的谈判中未能缩小意见分歧，导致这笔交易最终告吹。





业界评价大韩航空收购韩亚航空是不得已而为之。目前，韩亚航空实际上依靠公共资金苟延残喘，而产业银行作为政策性银行不可能持续为其注资，但是考虑到其破产可能带来的严重后果，也无法令其退出市场。业界期待通过与大韩航空的合并，将可节省费用、创造叠加效应。大韩航空表示，两家公司合并后，将通过合理运营航线、节省成本等提高竞争力。





不过这次合并也存在不少问题。首先，大韩航空的经营状况也不佳、负债率较高，接手韩亚航空后，有可能发生两家公司共同陷入险境的情况。另外，两家公司的航线重叠较多，能否产生叠加效应仍是一个未知数。市场垄断、股东反对等问题也亟待解决。