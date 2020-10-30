“东海-日本海”标注被数字编号取代

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国际水道测量组织16日决定在标准海图手册修订版中使用数字编号，而非原本的“日本海”对韩国东海进行标注。日本曾以国际水道测量组织的标准海图手册为依据，要求世界各国将东海标注为“日本海”，此次决定使日本失去了其最大依据。





国际水道测量组织16日在以视频形式召开的“关于《海洋及界线》(S-23)未来的非正式协商结果报告”大会上决定引入《海洋及界线》(S-23)手册的修订版S-130。修订版的核心内容是将标准海图数字化，并以数字编号代替大海的名称。韩国外交部有关人士表示，《海洋及界线》(S-23)今后将仅作为已出版的资料公开，以展示标准海图从模拟信号时代到数字时代的变迁。这意味着《海洋及界线》(S-23)今后将不再出版。至于修订版S-130何时得到商用化，这名人士则表示，目前还很难断言数字海图的开发何时才能结束。





国际水道测量组织将把此次大会的结果以书面形式交由各成员国阅览，并于12月1日发布最终结果。S-130研发结束并得到商用化后，数字海图中的“日本海”这一名称将被编号取代。





1929年首次发行的《海洋及界线》(S-23)将东海标记为“日本海”。当时，韩国正遭受日本的殖民统治，无法要求使用“东海”这一原有名称。为更正该错误，韩国政府从1997年起提议同时标注“东海”与“日本海”，然而日本以已出版的《海洋及界线》(S-23)为依据表示反对，导致韩国的意见未能得到反映。2017年4月国际水道测量组织大会召开之际，南北韩与日本展开了非正式磋商，但是三方未能找到突破口。最终，国际水道测量组织提出了以编号取代大海名称的方案。在该过程中，韩国政府持续作出外交努力，以推广标注东海。据统计，2002年仅有2.8%的全球地图同时标注东海与日本海，今年这一比例已超过40%。





韩日两国对国际水道测量组织的此次决定评价不一。韩国外交部相关人士表示，将在此次大会结果的基础上，加快速度推动东海标注在全球范围内的扩散。在新标准开发期间，韩方将不认可《海洋及界线》(S-23)为有效标准。日本媒体则低调处理数字化海图的意义，并认为“日本海”的标注原则得到了维持。日本媒体援引日本政府相关人士的话报道称，采用数字编号从一定程度上只是国际水道测量组织秘书长对韩方意见的照顾。尽管如此，评价依然认为，韩国政府为标注东海作出的努力取得了相当大的成果。虽然S-130将使用编号，但全球各国制作的地图仍将沿用大海名称，随着“日本海”这一名称失去根据，同时标注“东海”或单独标注“东海”的地图将逐渐增多。