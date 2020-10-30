RCEP正式签署 全球最大规模自贸协定诞生

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15日，韩国和东盟10国、中国、日本、新西兰、澳大利亚15个国家签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），标志着全球规模最大的自贸协定正式诞生。协定成员国的贸易规模、人口、名义GDP占到全球的30%，是一项重量级自贸协定。





当天，协定签署仪式和领导人会议以视频形式同时举行。韩国总统文在寅在领导人会议上发言指出，《区域全面经济伙伴关系协定》的签署意味着通过行动守护自由贸易的价值。相信这份协定不仅将为地区，更将为全球多边主义的复苏和自由贸易秩序的发展作出贡献。





与会的各国领导人签署《RCEP领导人会议联合宣言》，各国表示将尽快推动国会批准等国内程序。《区域全面经济伙伴关系协定》将在东盟10国中的至少6国、非东盟5国中的至少3国完成国内批准程序并向办事处发送批准书的60天后生效。韩国方面预计最快将于明年上半年生效。宣言还指出，各方高度评价印度在协定中发挥的作用，协定将持续向印度开放。





《区域全面经济伙伴关系协定》最初由日本提议，不过此后由东盟主导推进。随着美国与中国爆发贸易战，该协定也被外界视作由中国主导的经济圈。2012年11月在柬埔寨举行的东盟峰会宣布启动协定谈判，在此后的8年间共举行过31次正式谈判、19次部长级别会议、4次领导人会议，并最终签署。协定旨在降低成员国之间的关税壁垒、建立有体系的贸易和投资系统、提振贸易。





《区域全面经济伙伴关系协定》将为韩国带来较大的市场开放效果，但也存在一定的隐忧。韩国业界最关注的是协定将带来与日本签署自贸协定相同的效果。相较对日出口关税废除的优惠，业界更担忧相对占据优势的日本材料、零部件和设备将进一步掌握韩国国内市场。有预测据此认为，韩国政府出台的材料、零部件和设备产业竞争力提高政策有可能陷入困境。对此，政府表示，关税将以渐进方式逐步废除，国内产业蒙受的损失将可降至最低。另外，东盟国家市场对韩国的开放力度将进一步扩大。东盟各国原本对79.1%-89.4%的韩国产品废除关税，这一水平将提升至91.9%-94.5%。中国、澳大利亚、新西兰等市场的开放程度则没有明显变化。韩国政府还表示，农水产品的开放程度较原有的自贸协定并无太大变化，不会给韩国国内从业者造成损失。大米、蒜、洋葱等农产品和虾、鱿鱼、鲂鱼等水产品则不包括在谈判范围内。





美中贸易战也将对韩国造成压力。美国下任总统当选人拜登对《区域全面经济伙伴关系协定》的签署表示警惕，指出贸易规则应由美国决定。分析指出，若美国重返或重建《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），韩国将陷入两难境地。对此，青瓦台方面表示，两项协定并非对立关系，而是互补关系。