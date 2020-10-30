学剪纸、做月饼，传承中国传统文化

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：于佳煊 (首尔瑞草小学6年级学生）





随着中国越来越受到全世界的关注，让自己的孩子学好中文和中国文化，成为很多海外家长们的希望，如果父母当中有一方是中国人，那就更是这样了。本期节目有请于佳煊小朋友为我们介绍一下作为多文化家庭的子女，她是如何在韩国努力学习中韩文化的。









南：您好！首先请你给大家介绍一下自己好吗？

余：南老师好，大家好，我是喜欢看书、爱表演的余佳煊。我今年13岁了，现在住在首尔的瑞草区，是小学6年级学生。很高兴跟大家说说我们这些多文化家庭孩子们的事情。

南：作为小学生，疫情当中在韩国学校是怎样上课的呢？

余：今年的疫情其实对我们小学生来说，影响还是很大的。3月的时候疫情爆发，突然不能去上学了，刚开始的时候还挺开心的。可是疫情时间太长了，不知道什么时候开始，就特别想去学校了。我每次路过学校都在想,什么时候可以去上学呢？

我们学校6年级的网课特别多，每天都要学好几个小时，每天起来就是吃早饭，打开电脑，上网课，吃午饭，写作业，然后晚上就睡觉了，一天就这样过去了。一个星期去学校报到，那一天就是各种科目都要考试的一天，考察一周的时间学习情况。9月开始增加了去学校学习的时间，1年级每天都去，2~6年级是一周去3天，交叉上课，错开上学和放学的时间。









南：对你来说，中国和韩国是怎样的存在呢？

余：妈妈是中国人，我觉得对于我来说是特别棒，我可以很自然的会说2种语言。还可以同时吃到中国韩国的两种美食，我最喜欢的中国菜就是羊肉串。我们也有很多的中国亲戚和朋友，所以我每次看YouTube的时候会特别关注关于中国的新闻。

我觉得中国对我来说是一种牵挂，中国语和中国文化是我应该也是必须要学习知道的东西，我只有学好了，才能更加了解他们的思乡之情，我觉得我以后会去中国上大学。韩国呢，因为我现在在韩国上学，同学朋友大部分也都是韩国人，以后长大了，我想让更多中国人也了解韩国。









南：身在韩国，你是如何培养自己在中国文化和知识方面的素养的呢?

余：我小时候妈妈外公外婆带我的时间比较多，所以我是先开口说的中文，去幼儿园了才学的韩语。去年我加入了“中韩子女教育协会”，才知道在韩国有很多很多像我这样的孩子。我们一起学习，一起唱中文歌，我觉得我的中文有了很大的进步。

我还做了小星星合唱团的节目报幕员，我感到特别开心。我们有中文课，成语课，有实景课，动画课，还有非遗文化课，我觉得非遗文化课特别有意思。

第一次非遗课，我们做的是剪窗花，红红的窗花，各种各样的，有“福”字窗花，还有“喜”字，还有各种动物。第二次非遗课是中秋节手工做月饼，我们全家人一起动手，有的包，有的压，有的烤，我最喜欢爱心桃形状的月饼，弟弟最喜欢他做的小汽车月饼。一盘一盘的月饼做完，大家一起吃自己做的月饼特别开心。第三次我们做的是中国传统皮影。以前只是听妈妈说过皮影戏，这次我亲自做了一次皮影，超级开心。（图片来自嘉宾）