肠道伺候好了，身体更轻松

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肠道是人体内最大的微生态环境,它正常运作与否对人体的健康有着重要的影响。肠道伺候好了，身体会更加轻松。

海带：肠蠕动“加速器”。在排毒方面，海带是肠蠕动的“加速器”。海带呈碱性，可促进血液中的甘油三酯代谢，有助润肠通便。而且热量低，膳食纤维丰富，能加速肠道运动。

黑木耳：肠清洁“钟点工”。这道菜老百姓餐桌上久食不厌，有“素中之荤”之美誉。黑木耳所含的植物胶质可在短时间内吸附残留于肠道的“毒素”，并将其排出体外，起到“洗涤”肠道的作用。

魔芋豆腐：肠轻盈“能量元”。魔芋豆腐中含有束水凝胶纤维，可促进肠道的蠕动，减轻肠道压力。另外，其中的膳食纤维可在肠壁上形成保护膜，缩短食物的停留时间，清除肠壁的废物。

糙米：肠疏通“管道工”。糙米中含有丰富的B族维生素和维生素E，能促进血液循环，源源不断地为肠道输送能量，可促进肠道有益菌增殖，预防便秘。

蜂蜜：肠道的“养颜液”。蜂蜜可以让肠道“和颜悦色”，因为它含的氨基酸、维生素，可促进身体良性循环。蜂蜜中的镁、磷、钙等营养元素能调节神经系统，也可以为肠道提供良好的休息环境。取一勺蜂蜜泡水饮用能达到润肠的功效。





（文中窍门来自Yin*听友）