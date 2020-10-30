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脱北者指因不满于北韩的政治体制与生活环境等种种原因，通过非正式渠道脱离北韩投奔韩国或第三国家的北韩居民。初期的脱北者其实很少，自韩国战争停战以来，年均有10人左右，而且大多是因为政治理由、追求自由而投奔韩国的。但到了90年代初，北韩国家主席金日成突然病逝，加之北韩连年发生严重的洪水与干旱，造成经济低迷，粮食短缺，开始有很多北韩居民因生活困难而非法越境到中国，其中只有少数人经由中国幸运地投奔韩国。





自90年代中期以来，投奔韩国的脱北者人数明显增加，但2009年达到高峰（2914人）后开始逐年减少。2011年金正恩上台执政以来，因为金正恩下令对脱北者执行枪毙，因此年均投奔韩国的脱北者人数减少到1000人水平，去年投奔韩国的脱北者人数为1047人。截至去年年末，投奔韩国的脱北者人数共计33523人，其中女性居多，占比72%。





随着脱北者的增加，韩国于1997年制定了相关法律《脱北居民保护及定居援助法》，1999年还成立了脱北者收容设施统一院，帮助脱北者适应韩国社会。一般来讲，脱北者来到韩国，首先在统一院接受为期12周的适应教育。此后，政府提供就业、住房、职业培训、社会福利、生活补助等各方面的支援。以单人家庭为例，包括安家费等最多可以得到4000多万韩元的支援。不仅如此，政府还安排志愿者帮助脱北者在韩国社会顺利地扎下根来。





另外，韩国还有脱北者同志会、韩国人权市民联合、统一未来连带、脱北者团体总联合会、北韩自由联盟、统一希望传教会、统一筹备脱北者协会、统一福祉会等许多民间组织帮助脱北者融入韩国社会。这些组织还为脱北者开设电脑、语言、驾驶、互联网等课程，帮助脱北者就业与学习。