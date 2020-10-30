乐童音乐家发行全新单曲《HAPPENING》

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乐童音乐家（AKMU）16日发行了全新单曲《HAPPENING》。一向以超高的音乐完成度以及深深的感性打动歌迷的乐童音乐家，此次会议依旧成为了关注焦点。

《HAPPENING》是乐童音乐家发行的第三张单曲专辑，李灿赫此次也包揽了歌曲的词、曲、编所有创作。李灿赫介绍新歌称：“有些人为了对从持续的情感、持续的关系中产生的迷恋、失败、记忆保持警戒，虽然内心的情感已被撕成碎片，但表面却要装作若无其事，这些人身上会散发着可惜以及微妙的魅力。《HAPPENING》讲述的正式这样的人的故事。”

李灿赫在创作新歌时，也对今后乐童音乐家的音乐发展方向进行了认真的思考。李灿赫称：“今后AKMU的音乐会把重心放在李灿赫、李秀贤各自的感情以及自我的表现上。《HAPPENING》也是这种转变的起始点。”

《HAPPENING》发行后，迅速成为国内音源榜单的热门歌曲。

此外，李灿赫、李秀贤兄妹二人也借着新歌的发行，向大众解释了不久前网上传出的二人不和传闻。李灿赫表示取关妹妹并没有任何含义，而李秀贤也笑称“兄弟姐妹不都是不关注对方的社交账号吗”，兄妹二人感情依旧。