BLACKPINK歌曲《Ice Cream》的MV日前在YouTube中的点击量突破四亿次,这也成为BLACKPINK的第十支点击量超过四亿的MV。

《Ice Cream》MV在YouTube上线约八十天后,于16日下午2点06分达到了四亿,速度仅次于BLACKPINK人气歌曲《How You Like That》和《Kill This Love》。

至此,BLACKPINK已经在YouTube中拥有十支四亿级MV,这也在K-POP女团中遥遥领先。而其中《DDU-DU DDU- DU》《Kill This Love》《BOOMBAYAH》的点击量更是超过了十亿次。

《Ice Cream》是BLACKPINK首张正规专辑《THE ALBUM》的收录歌曲,并作为提前公开曲先于专辑于8月末发行。歌曲由欧美歌手Selena Gomez参与合唱,发行后曾在全球获得超高人气,并连续八周进入Billboard“Hot100”,最高排名为第十三位。