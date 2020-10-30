TREASURE出道三个月唱片销量超过70万张 或将成为2020新人王

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TREASURE出道至今已有三个月，目前，其出道系列专辑销量已经突破70万张，即将成就“白金唱片”。

TREASURE经纪公司介绍称，近来发行的单曲专辑《THE FIRST STEP：CHAPTER THREE》的销量已经超过了21万张。此前发行的第一张和第二张单曲专辑的销量分别达到了25万，因此，“THE FIRST STEP”系列专辑总销量已经超过70万张。而新专辑的发行日期接近年末，也预示着TREASURE将会在年底继续积极进行演艺活动，因此预测专辑销量将会持续上涨。

TREASURE经纪公司还称，第三张单曲专辑目前已经进行了两次加量制作，销量增长趋势也明显大于前两张，说明TREASURE在出道后的三个月期间，除了原有粉丝外，新增了大量新粉丝。

TREASURE“THE FIRST STEP”系列专辑的完结版即首张正规专辑将会在明年1月发行。而正规专辑的销量往往比单曲专辑更高，因此TREASURE该系列专辑成为“白金唱片”几乎成为定局。

临近年末，各大音乐颁奖典礼也即将举行，预计TREASURE极有可能横扫今年各颁奖典礼的最佳新人奖。