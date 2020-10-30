虹膜识别领域的“新星”——韩国“J2C”公司

ⓒ J2C

韩国企业正在通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“J2C”公司，这是一家虹膜识别解决方案开发商。让我们与公司创始人兼首席执行官金裕贞（音译：김유정）女士一道聊一聊他们公司。





金裕贞女士在虹膜识别行业工作了近20年，基于她多年的专业知识，她于2015年9月成立了韩国“J2C”公司。在20多岁的时候，她在一家镜片抛光厂兼职工作时，碰巧学习了光学和光路工程学，这对虹膜识别技术至关重要。她对这一领域非常着迷，开始研究相关技术，并得出结论认为虹膜识别是生物识别安全技术的最佳方式。





虹膜几乎不可能复制，其错误拒绝率远低于其他生物特征识别模式。错误拒绝率是指生物统计安全系统错误地拒绝授权用户的访问尝试，它用来评估识别服务的准确性。指纹识别的错误拒绝率为0.1％，而手掌和面部识别的错误拒绝率分别为0.01％和1％。相比之下，虹膜错误拒绝率为0.0001%。根据金融安全研究所的数据，两个人虹膜相同的可能性很小，约为0.000083%。尽管安全性很高，但是虹膜识别在市场上却未能广泛使用。2016年，虹膜扫描功能已嵌入智能手机中，但今年发布的最新型号却没有此功能。8月份，韩国一些银行也停止提供虹膜识别服务。





韩国“J2C”公司在硬件上实现了突破。虹膜识别算法已经在市场上运用，但是很难找到能够识别清晰虹膜图像的硬件，一些硬件即使可以识别，但也非常昂贵。韩国“J2C”公司开发了摄像头模块和红外IR-LED模块，这些是虹膜识别设备的关键部分，可捕获准确的虹膜图像。IR-LED模块可以用更少的电流产生两倍的光，因此该设备可以更准确地识别虹膜，并且可以长距离识别。





韩国“J2C”公司拥有22项国内外专利。为了展示其技术，公司于今年初参加了消费电子展。该公司也在努力开拓海外市场，他们于10月份在美国成立了一家分公司，并开设了一个英语版网站，以将自己的虹膜识别硬件和软件技术分享给全球市场。韩国“J2C”公司正在努力发展，其最终目标是实现核心技术的自主研发。





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对于个人识别，由于新冠疫情大流行迫使人们戴上了口罩，因此面部识别变得非常不便。而在寒冷的冬天，人们可能不希望摘下手套进行指纹识别。虹膜识别的广泛应用将改善这些缺点，并使我们的生活更加便利。韩国“J2C”公司通过不断的技术研发，正逐步推进虹膜识别技术的发展。我们对韩国“J2C”公司的未来寄予厚望，他们将不断扩大其在全球虹膜识别市场中的影响力。