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韩国最大的航空公司大韩航空将在产业银行的支持下收购其在韩国国内的主要竞争对手韩亚航空。韩亚航空成立于1988年，重组合并之后，持续了32年的韩国两大航空公司并存的时代将宣告终结。这次收购决定是在韩亚航空财务困境日益严重的情况下做出的。此前，尽管政府已经为韩亚航空提供了大约3万亿韩元的资金，但出售工作仍不顺利，因此决定由韩国第一大和第二大航空公司合并。随着新冠疫情的长期化，人们对航空业的收购和交易既有期望，也有担忧。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所所长李仁喆（音译：이인철）先生，与他共同聊一聊以上的话题。





韩国两大航空公司的收购重组将形成世界第7大巨型航空公司。截至去年，大韩航空的收入为12.2万亿韩元，韩亚航空的收入为6.9万亿韩元，两家公司的收入合计约为20万亿韩元，而且他们的合并资产估计约为40万亿韩元。此次合并将使这家新的韩国航空公司在运送旅客能力方面跻身全球前十行列。就货运量而言，它将超越国泰航空，成为全球第3大承运商。大韩航空的主债权银行——韩国产业银行表示，该决定是为了增强韩国本土航空业的竞争力。大韩航空母公司韩进集团希望在明年下半年完成收购程序，历时两年时间收购韩亚航空。





对于此次收购，韩国产业银行将向大韩航空的母公司韩进集团注入约8000亿韩元的资金，再加上大韩航空将利用有偿增资追加确保1.8万亿韩元，这笔资金将用于收购韩亚航空。产业银行称，这样的话，大韩航空将成为韩亚航空的最大股东，可以顺利完成两大航空公司的合并工作。完成此次收购后，将形成一个巨无霸航空公司。





许多人士预测，通过利用规模经济的优势，这家重组后的航空公司将能够在全球市场上确保竞争优势。大韩航空和韩亚航空有多达48条重叠的航线，减少多余的航线并扩大盈利的航线将提高管理效率。新航空公司还可以统一进行飞机维护和飞行员培训，大幅节省成本。调整航线并整合其里程积分，可以改善客户体验。实际上，人口不足1亿的国家通常拥有一个大型航空公司。从德国、法国和新加坡等发达经济体主要有一家大型航空公司来看，韩国两家主要航空公司兼并重组将在某些方面是有利的。





但是，现在就对此次收购仅持乐观态度还为时过早。韩亚航空已经花费掉了韩国产业银行和韩国进出口银行注入的3.3万亿韩元。大韩航空也获得了1.2万亿韩元的“紧急输血”，这反映出大韩航空的境况也并不乐观。如果这家巨型航空公司在政府和产业银行的支持下也未能实现管理正常化，那么人们将批评政府为此次收购提供资金，认为这是一种填无底洞的行为。但是从目前来看，政府有理由做出这一决定。





HDC现代产业开发收购韩亚航空的交易失败后，政府一直努力寻找该航空公司的未来所有者，但最终都以失败告终，韩进集团是唯一对此次收购感兴趣的企业。对政府和产业银行来说，因为向两家航空公司注入的是韩国国民的税金，所以得出结论，将资金用在一家综合性航空公司中会更有效，这样可以节省资金，并且不会浪费税金。





如果两家航空公司继续单独经营业务，政府认为到明年年底之前，将不得不在韩国航空业方面花费4.8万亿韩元。政府担心两家公司将围绕已大为减少的旅客和货物需求进行激烈的竞争，这可能导致两家公司都遭受亏损，所以认为如今最好的方式就是通过大规模的合并和收购来重塑航空产业。然而，新冠疫情将持续多长时间还是个未知数，全世界的航空旅行需求在不断减少，在这种情况下，人们担心合并可能不会产生预期的效果。此外，有人指出，用政府资金为收购提供资金保证只会使航空公司的管理进一步恶化。





大韩航空的负债比率超过1000％，而韩亚航空的负债比率超过2200％，大韩航空将不得不承担韩亚航空的债务。今年第二季度，韩亚航空的资本蚕食率为56％。如果该比率在年底之前一直保持在50％以上，那么该公司将被证券公司列入观察名单。如果一家上市公司的资本蚕食率连续两年保持在50％以上，将被列为退市评审对象。大韩航空和韩亚航空都通过确保获得更多的货运交易来弥补客运需求的下降，从而避免触及红线。尽管如此，来自客运航班的销售额下降了90％以上，对债务缠身的韩亚航空公司的收购将对大韩航空构成沉重负担。





韩进集团管理层的冲突是可能对收购产生负面影响的另一个因素。韩进集团会长赵源泰与三方联盟发生经营权纠纷，该联盟包括一个名为 KCGI 的私募基金，该基金已对韩进集团在收购过程中发行新股提出禁制要求。如果法院接纳该要求，收购交易可能会失败。同样，预计这笔交易将引起两家航空公司工会的强烈反对，工会反对收购后的裁员。去年，大韩航空、韩亚航空及其廉价航空公司占国内航空业的60％以上，这可能会引起人们对行业垄断的担忧，这是交易中的另一个绊脚石。





在韩国航空市场饱和的情况下，两家最大的航空公司合并需要产业结构调整和高效管理。航空业能否保持竞争力至关重要，合并将产生协同效应，新航空公司应不断提高竞争力，确保客运量方面跻身全球前十。有人说，这次航空业交易不应重蹈韩进海运与现代商船合并的失败前例，这次失败损害了韩国航运业的骨干力量。大韩航空应以这次交易为契机，实现韩国航空业的合理化运营，并在全球竞争中发挥领导作用。





这项收购交易被视为政府为拯救航空业危机而采取的最后措施。以过去的经验为指导，一些公司将接管同一行业无力偿债的企业，重组成为有发展潜力的全球公司。这些积极的例子包括现代汽车及其附属公司起亚汽车和KB金融集团的重组。政府和航空业希望将这种不得不进行的选择转变为最佳决策。