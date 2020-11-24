疫情反弹再致演艺圈亮红灯 多部剧集停拍

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连日来韩国新冠确诊病例持续增加，疫情再次反弹，演艺圈也大受影响，多部电视剧拍摄临时紧急叫停。





由姜河那、金所炫主演的新剧《月亮升起的江》剧组23日向媒体透露，该剧一位群众演员接受了病毒检测，因其曾参演了另一部有确诊患者参与拍摄的电视剧。《月亮升起的江》剧组在得知此消息后，即刻中断了拍摄。上述群演A某曾参演Netflix剧集《明天地球毁灭就好了》。所幸与A某接触过的工作人员病毒检测结果均为阴性。另一部电视剧《惊奇的传闻》因使用《月亮升起的江》隔壁的摄影棚，也紧急取消了制作发布会，改为27日举行。





MBN电视剧《绑匪-偷走命运》和SBS电视剧《朝鲜驱魔师》剧组中也出现了确诊患者。《绑匪-偷走命运》剧组中除了明确与确诊者接触过的工作人员外，其余所有演员和工作人员也都接受了病毒检测。其中，主演丁一宇和权俞利检测结果为阴性。《朝鲜驱魔师》剧组表示：“一名群演今天（23日）确诊。该群演此前与其他剧组中确诊群演有过接触，因此接受了病毒检测，结果为阳性。”剧组表示，在得知确诊事实后，立刻停止拍摄，并按照防疫准则进行了处理。该剧主演张东润、甘宇成等目前正在居家隔离。





随着疫情再次反弹，首都圈地区24日起将防疫等级上调至第2阶段。