职业：演员

生日：1996年7月10日

出生地：德国卡尔斯鲁厄

身高：169cm

血型：A型

学历：成均馆大学表演艺术学

出道作品：电影《老师的恩惠》（2006）





文佳煐的父母是在德国留学时相识并结婚的，文佳煐也出生在德国。小学三年级时，文佳煐随家人回到国内生活，因此文佳煐精通韩、德、英三门语言。文佳煐也有许多特长，母亲是一位音乐家，在她的影响下，文佳煐从小便学习了钢琴、小提琴、大提琴等乐器，此外还学习了马术、芭蕾等，可谓是多才多艺的演员。

文佳煐也曾是童星，因此从小就对表演十分感兴趣。在参演了多部影视剧作品后，她也为自己定下了目标，希望一直从事表演事业。最终，她也顺利考入成均馆大学表演艺术专业，专门学习表演。





代表作：

·电视剧：

《女神降临》（2020）

《那个男人的记忆法》（2020）

《加油吧威基基第二季》（2019）

《伟大的诱惑者》（2018）

《名不虚传》（2017）

《嫉妒的化身》（2016）

《魔女宝鉴》（2016）

《美味的恋爱》（2015）

《美美》（2014）

《王家一家人》（2013）

《坏男人》（2010）

《魔女幼熙》（2007）

《宫S》（2007）

·电影：

《第二次二十岁》（2016）

《Cutter》（2016）

《长寿商会》（2015）

《杀人漫画》（2013）

《看得到首尔吗》（2008）

《我们的社区》（2007）

《宫女》（2007）

《黑色之家》（2006）

《老师的恩惠》（2006）





主要获奖经历：

MBC演技大赏 迷你剧类 优秀女演员奖（2018）