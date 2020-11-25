导演：李勇周

编剧：李勇周

主演：孔刘、朴宝剑

类型：剧情

上映时间：2020年12月（韩国）





剧情概要：

基宪（孔刘饰）曾是一名特工，过去的一次任务曾给他留下了巨大的阴影，他也从此隐姓埋名，过着与世隔绝的生活。但是一天，情报局找到了基宪，并提出了一个他无法拒绝的提案——安全护送名为徐福（朴宝剑饰）的世界首个克隆人。然而，护送任务才刚开始便遭受了不明攻击，勉强脱险的基宪和徐福也开始携手亡命天涯。生来首次接触外界的徐福对世界充满好奇，而基宪则希望尽快结束自己的最后一次任务，两人所到之处无不引发大大小小的事件。徐福作为克隆人，极有可能使人类福祸双至，面对各种利益集团的围追堵截，基宪和徐福也不得不做出最后的选择。





幕后花絮：

《徐福》是韩国电影史上首次以“克隆人”作为主题拍摄的影片。导演李勇周在构思电影时也曾受同题材好莱坞影片影响，将“徐福”一角设定为女性，但担心会将剧情推向爱情套路，因此决定设定为双男主。而在创作剧本时，李勇周便想好启用孔刘和朴宝剑两位演员，于是人物设定也源自演员本身。影片也是朴宝剑入伍前拍摄的最后一部电影。