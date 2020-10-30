《漫话国乐》 拜帝释神 / 天地王本解 / 沈清巫术

以前，长辈们每逢村里有好戏看的时候，就跟别人说：“去看巫术”。因为对于当时的人来讲，巫术不仅仅是一种仪式，也是热闹非凡的场面。在乐师的伴奏下，巫婆献上精彩的歌舞，别有一番乐趣。以前没有电视、没什么好看的，而且逢年过节才会有农乐表演，因此对于普通老百姓来讲，巫术算得上是一场精彩热闹的表演了。





时过境迁，到了近代，巫术一度被视为迷信，作为我们社会必须铲除的旧习而受到了压迫。但随着时间的推移，现如今巫术包含的音乐等传统文化的原型受到人们的关注，很多年轻艺人以巫乐为题材创作多样的音乐等，人们已经对巫乐另眼看待，对巫术的认识也发生了明显的变化，认为巫婆的歌舞与乐师的表演对国乐的发展造成了深远的影响。





今天给大家带来了韩国各地被列为国家无形文化遗产与联合国教科文组织人类非物质文化遗产的巫乐。首先，请大家欣赏的是珍岛洗身巫术中的“拜帝释神”。





洗身巫术是一种为逝者举行的仪式，在巫术中，祈求诸神洗清逝者的怨恨，让逝者无忧无虑地离开人世。巫术通常分成好几个环节进行，在仪式的开头，巫婆先说明拜家神——帝释神的理由，帝释神是掌管人的寿命与命运以及子孙后代的神，因此通过仪式祈求帝释神保佑留下来的家属。

{音乐1：《珍岛洗身巫术》中的“拜帝释神”/ 金大礼等人}





接下来给大家介绍在济州岛地区流传下来的巫术——“七头堂灵登巫术”。“七头堂灵登巫术”是济州岛深感自豪的文化遗产，2009年被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表名录》。





在济州岛，每个村庄都有供奉村子守护神的祠堂，叫“本乡堂”。济州市健入洞的本乡堂叫“七头堂”。在这里，每年农历2月拜灵登神的仪式就是“七头堂灵登巫术”。灵登是掌管风的神，对于住在海岸地区以捕鱼谋生的渔民与海女而言，风不大是个问题，风太大也是个大问题，所以举行巫术祭拜风神，祈求灵登神吹适当的风，帮助人们捕鱼谋生，能够平平安安地过日子。





在济州岛流传下来的巫术中，表演“本解”的巫术居多。本解指详细地说明神的生平事迹，如出身于什么家庭，经历了哪些事情后成为神的等等。今天给大家带来的《七头堂灵登巫术》中的“天地王本解”讲的是创世神话故事，从创世之初天地王（指玉皇大帝）从天而降，与女人同床共枕，双胞胎兄弟大别王与小别王的诞生至双胞胎兄弟最终成为掌管阴间与人间的神的故事。

{音乐2：《济州七头堂灵登巫术》中的“天地王本解” / 巫师-金允秀（音）}





接下来请大家欣赏的是在韩半岛东海岸地区流传下来的《东海岸别神巫术》。“东海岸别神巫术”是在从江原道蜿蜒至釜山的太白山脉东边海岸的村子每2到3年举行一次的巫术。





刚才给大家介绍了在济州岛的村庄供奉守护神的地方叫“本乡堂”。而太白山脉以东地区的村庄供奉守护神的地方被称之为“谷麦堂”（音译），在这里举行的巫术又名“谷麦堂巫术”或“丰鱼巫术”。





东海岸地区的巫术带有村庄庆典的色彩，其特点是包括多样的传统游戏，而且巫术的伴奏乐器以大锣、鼓、小锣等打击乐器为主，因此节奏欢快明朗，非常热闹。





今天给大家带来的是《东海岸别神巫术》中的“沈清巫术”。“沈清巫术”将盘索里《沈清歌》的内容以当地独特的口音唱了出来，讲述了沈清为了让盲人父亲重见光明，将自己卖给渔船当祭品，掉进印塘水中的故事。沈清的孝心感动了天帝，随后回到人间成为皇后，结果盲人父亲也重见光明，与女儿团圆。通过这一巫术，还祈求神灵保佑，让村民不要患上眼病而失去视力。尤其是巫婆表演这一环节时高亢响亮、深情动人的歌声深深地打动人心。

{音乐3：《东海岸别神巫术》中的“沈清巫术”/ 金英淑（音）}