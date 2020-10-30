拜登政府的外交与安全策略及其对北韩核问题和韩美同盟的影响

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美国当选总统乔·拜登最近公布内阁和白宫官员人选等，加快组建新政府的进程。





在被提名的人当中，外交团队成员最引人瞩目。前副国务卿安东尼·布林肯被提名为拜登新政府首任国务卿，前副总统国家安全事务助理杰克·沙利文被提名为总统国家安全事务助理。其中，国务卿提名人布林肯作为外交政策专家，过去30年来在美国国会和克林顿政府、奥巴马政府担任要职，并全权负责拜登竞选阵营的外交政策，是拜登最亲近的人士之一。





美国国内的总体评价是奥巴马政府官员大举重返。因为前副国务卿安东尼·布林肯被提名为国务卿；前副总统国家安全事务助理杰克·沙利文被提名为总统国家安全事务助理；前中央情报局副局长艾薇儿·海恩斯被提名为国家情报总监；前国土安全部副部长亚历杭德罗·马约尔卡斯被提名为国土安全部部长等，奥巴马第一、第二任期政府时期的高层官员被提名出任要职，因此有人将拜登新政府称为“奥巴马第2.5任期政府”。特别值得一提的是，过去的副职官员大都摘掉“副”字重返，因此今后很有可能延续过去民主党政府时期的外交与安全政策基调。





今年9月，布林肯公开表示北韩国务委员会委员长金正恩是世界上最恶毒的暴君之一，并强烈批判特朗普总统在毫无准备的情况下同金正恩举行了3次没有意义的首脑会谈。因此，今后有可能加大对北韩施压力度。但是在奥巴马政府时期，布林肯多次提议北韩举行外交协商，且北韩的核能力已得到提升，因此也有可能采取与过去不同的应对策略。我们难以将布林肯视为强硬论者。布林肯重视协商，并强调协商前必须做好准备，因此今后在同北韩展开协商以前，会严密分析北韩的核能力达到何种程度。前不久，北韩公开了新型洲际弹道导弹，但是北韩是否已完成开发或只是为了向外界展示，尚有待查证。目前，北韩主张已拥有核武器，进入了拥核国的行列，因此拜登政府将从现实主义的观点出发解决北韩核问题。也就是说，拜登政府有可能采取伊朗式解决方案。因为与先弃核后补偿的利比亚式解决方案相比，逐步解决问题的伊朗式解决方案将不会促使北韩采取极端措施。美国新政府国务卿提名人布林肯和总统国家安全事务助理提名人沙利文曾多次提及伊朗式解决方案，且布林肯在拜登担任奥巴马政府副总统时，作为其安全事务助理，为伊朗核问题达成全面协议作出了极大贡献。那么，伊朗式解决方案究竟是何种方案呢？





美国政府以两种方案谋求解决核问题，那就是先弃核后补偿的一揽子解决方案和分阶段逐步推进并在各阶段提供相应补偿的渐进性解决方案。前者为利比亚式解决方案，后者为伊朗式解决方案。在这两种方案中，北韩不可能接受将所有核武器与核设施拆除后交给美国的利比亚式解决方案，因此拜登政府有可能采取渐进性的伊朗式解决方案，并在其过程中逐步缓解对北韩经济制裁等，提供相应的补偿。总之，由于国务卿提名人布林肯和总统国家安全事务助理提名人沙利文曾多次提及伊朗式解决方案，因此观测认为拜登政府采取该方案的可能性很大。去年9月被特朗普总统解职的前国家安全事务助理博尔顿因坚持对北韩采取利比亚式解决方案而使河内美北首脑会谈最终破裂。





有关于此，韩国总统府青瓦台认为难以对北韩采取利比亚式解决方案。问题在于先弃核，这不仅是冻结核设施，还要将核弹头、远程导弹以及核设施拆除后交给美国，这样，美国政府才会解除对北韩制裁和提供大规模经济援助。事实上，2006年美国和利比亚恢复邦交且利比亚完全弃核后，美国解除经济制裁，并向利比亚提供了经济援助。但是北韩对利比亚式解决方案持否定立场，希望通过伊朗式解决方案逐步解决北韩核问题，文在寅政府也希望通过伊朗式解决方案解决北韩核问题，因此拜登政府很有可能采取分阶段、同步走的伊朗式解决方案。





那么，拜登政府对北韩采取伊朗式解决方案能否取得预期的成效呢？对此，拜登新政府的外交和安全团队认为，在国际社会对北韩采取最强有力制裁的情况下，向北韩说明弃核后可取得多大的经济利益，有可能推进北韩无核化进程。但是部分专家认为，北韩与伊朗不同，没有经历过资本主义经济，因此难以将伊朗式解决方案原原本本地适用于北韩。对北韩国务委员会委员长金正恩来说，最重要的是维护北韩体制安全，因此北韩绝不会弃核，并希望国际社会承认其拥核国地位。北韩之所以主张已拥有核武器，是为了在此前提下与美国进行协商，以争取最大程度的让步。最近，北韩不像过去那样采取走极端战术，这意味着北韩有意与美国重启对话。由此看来，拜登政府有必要向北韩提出与伊朗式解决方案相似的方案，逐步缓解对北韩制裁，如此一来，北韩也会采取相应的措施。此外，此前有部分专家预测，北韩有可能在美国大选期间试射洲际弹道导弹等发起军事挑衅，但是北韩并未如此，这表示北韩对新一届美国政府存有某种期待。





由于新一届美国政府的外交核心团队已经组成，美北双方将积极制定谈判策略，以在今后重启的协商中占据有利位置，且部分专家预测明年年初北韩有可能为吸引拜登政府的视线而试射远程导弹。在此情况下，韩国政府有必要确切掌握拜登政府的对北韩政策方针，并阻止北韩发起挑衅等，为维护韩半岛和平作出最大努力。