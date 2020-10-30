防弹少年团获格莱美奖提名

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韩国人气偶像组合防弹少年团（BTS）获美国最高音乐奖项格莱美奖提名，再度书写了韩流音乐的新历史。韩国虽曾在古典音乐和国乐领域获得过格莱美提名和奖项，但获得流行音乐领域提名尚属首次。





格莱美奖主办方美国国家科学院录音艺术与科学学院24日公布了第63届格莱美奖提名名单，防弹少年团获得“最佳流行对唱/组合表演奖”提名。“最佳流行对唱/组合表演奖”是格莱美流行音乐奖项之一，设立于2012年。与防弹少年团的单曲《Dynamite》共同获得该奖项提名的还有J Balvin、 杜阿•利帕 （Dua Lipa）、Bad Bunny、Tainy合作的《UN DIA（一天）》、贾斯汀∙比伯与Quavo合作的《Intentions》等。





本届格莱美奖的评选对象为去年9月1日起至今年8月31日发行的所有作品。评委于9月30日至10月12日进行第一轮投票，评选出提名歌手和作品。本月7日至明年1月4日进行最终投票。最终结果将在2021年1月31日举行的第63届格莱美奖颁奖仪式上揭晓。





第62届格莱美奖的“最佳流行对唱/组合表演奖”由Lil Nas X和比利・雷・塞勒斯（Billy Ray Cyrus）合作的《Old Town Road》混音版获得，第61届时该奖项由Lady GAGA和布莱德利•库珀（Bradley Cooper）合作的《Shallow》获得。





防弹少年团获得提名的歌曲为《Dynamite》，这首复古迪斯科流行乐风格单曲发行于今年8月21日，成为首支登上美国公告牌百强单曲榜冠军宝座的韩国流行歌曲，并累计3周盘踞榜首。这首歌曲最近仍在排行榜上名列上游。防弹少年团在这首歌曲中首次尝试了全英语歌词，游刃自如的唱功与迪斯科流行乐的节奏配合到位，获得了较高的评价。





“最佳流行对唱/组合表演奖”不属于格莱美四大综合奖项，而是类型音乐奖项。不过由于该奖项极为重视音乐性，因此被认为是格莱美的重要奖项之一，此前从未有亚洲歌手获得该奖项提名。





在古典音乐、国乐领域，韩国音乐家曾多次获得格莱美提名和奖项。1993年，女高音歌唱家曹秀美演唱的《没有影子的女人》获得格莱美“最佳歌剧唱片奖”；2012年，Soundmirror韩国公司董事长黄炳俊（音译）获得“古典音乐最佳技术奖”；2016年，凤凰合唱团凭借与堪萨斯城合唱团合作的歌曲获得“最佳合唱表演奖”。韩国国乐音乐家虽曾获得提名，但未能捧回奖杯。





防弹少年团也曾多次表示希望能够获得格莱美奖。他们已连续3年获得全美音乐奖、连续4年获得公告牌音乐奖，若此次捧回格莱美奖，将实现“大满贯”。