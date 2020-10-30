ⓒYONHAP News

全球新冠累计确诊病例突破6000万例，韩国单日新增确诊病例也超过500例，状况日益严峻。随着北半球进入冬季，新冠疫情在海内外的扩散速度逐渐加快，预计情况将进一步恶化。





新冠病毒实时统计网站Worldometer的数据显示，截至24日，全球累计确诊病例超过6000万例。这距离去年12月31日世界卫生组织报告首例病例仅过去11个月。截至当地时间当天晚间11时、韩国时间25日上午8时，Worldometer的统计显示，全球新冠累计确诊病例为6005万3346例。自报告首个病例后，全球累计确诊病例时隔179天突破1000万例，此后每千万个病例增加的时间逐渐缩短，分别为44天、38天、32天和21天，从5000万例增至6000万例仅时隔16天。最近一周的日均新增确诊病例约为59万例，几乎是前一个月41万例的1.5倍，由此可见扩散速度正逐步加快。





从各国情况来看，美国累计确诊1293万例，为全球最多。其次分别为印度922万例、巴西612万例、法国215万例、俄罗斯214万例等，共有11个国家的累计确诊病例超过100万例。





韩国单日新增确诊病例数也在大幅上升。据中央防疫对策本部的数据，以26日0时为准，韩国新增583例确诊病例，其中本地感染553例、境外输入30例，这较前一天增多200例以上，也是今年3月6日第1次大流行暴发后首次超过500例。进入本月以来，韩国单日新增确诊病例在100例左右浮动，14日突破200例，18日超过300例，23日跌至271例，此后逐步反弹至349例、382例，最终达到583例。确诊病例的快速增加主要是因为全国各地的学校、补习班、教会、疗养医院、洗浴中心、娱乐场所、军队、监狱、体育设施和各种小型聚会等场所不断发生群聚性感染。分析指出，随着全国多地同时、持续出现小规模群聚性感染，疫情的扩散速度已超过流行病学调查的速度。对此，有意见担忧，这一轮流行的状况或将比第1、第2次大流行更为严重。今年3月以大邱及庆尚北道地区为中心暴发的第1次大流行、8月以首尔及首都圈为中心暴发的第2次大流行主要围绕特定群体和大规模活动扩散，流行病学调查较此次更为容易。





传染病专家一致认为，有必要采取进一步上调防疫级别等严格措施，目前的情况已接近满足将防疫级别从现行第2阶段上调至第2.5阶段的条件。政府呼吁民众尽量减少参与各类聚会和活动、遵守防疫守则、佩戴口罩、做好个人卫生工作。