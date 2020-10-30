拜登政府外交国安团队轮廓初现 韩半岛政策或发生巨变

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美国下届政府的外交和国安领域团队轮廓初现，对韩半岛政策预计也将发生全面性变化。





美国当选总统乔∙拜登24日宣布，提名前副国务卿安东尼•布林肯为国务卿、前副总统国家安全事务助理杰克•沙利文为总统国家安全事务助理。此外，拜登还提名前中情局副局长艾薇儿∙海恩斯担任国家情报总监、前国土安全部副部长亚历杭德罗•马约尔卡斯担任国土安全部部长、前助理国务卿琳达•托马斯-格林菲尔德担任美国常驻联合国代表、前国务卿约翰•克里担任总统气候变化特使。





美国常驻联合国代表被提名人托马斯-格林菲尔德在记者见面会上表示，“美国回来了，多边主义和外交回来了”。这意味着拜登政府将废除特朗普的美国优先主义和单边主义，通过修复同盟关系，重返以美国为中心的多边主义。拜登认为，特朗普式的美国优先主义使美国与同盟的关系恶化，削弱了美国在国际社会上的主导权，损害国安领域的国家利益。特朗普在任期间，大批资深外交官离开国务院，美国的外交力量被大幅削弱。





拜登政府的外交国安政策基调也预示着美国对韩美同盟和北韩核问题的解决方案将发生重大转变。预计拜登政府将首先在合理的水平上迅速解决韩美防卫费分担谈判问题。特朗普对防卫费过度的上调要求一定程度上损害了同盟的价值，对韩美日合作、应对北韩核问题、管理东北亚局势等造成了负面影响。在解决北韩核问题方面，伊朗式的解决方案得到关注。国务卿被提名人布林肯曾深入参与伊朗核协议，总统国家安全事务助理被提名人沙利文也积极支持该方案。同时，预计美国还将重返伊朗核协议。伊朗核协议以多边合作的国际协作为基础，寻求阶段性解决方案，与特朗普提倡的“从上至下”式的解决方案截然不同。参与各方制定了“联合全面行动计划”（JCPOA），确保弃核行动与阶段性的制裁放宽同步进行。在这一过程中，多边工作谈判尤为重要，这意味着仅依赖特朗普与金正恩之间首脑协议的政策将被废除。





韩美同盟的修复从长远来看将产生积极影响，但对韩国目前的“经济倾向中国、安全倾向美国”方针将造成负担。拜登曾就美国在对华施压方面的优势表示，“美国有多个一同行动的伙伴国家”，这意味着美国有可能进一步加大对韩国的施压，要求韩国站在美国一边。另外，由于美国将加快推动韩美日合作的步伐，对改善韩日关系的压力也将上升。预计韩国总统文在寅的韩半岛和平进程将不得不做出部分调整。分析指出，韩国亟需调整外交安全策略，以应对拜登政府。