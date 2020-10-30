导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：李珠媛 (韩国外国语大学中国外交通商学部2年级学生）





越来越多的外国年轻人中文朗朗上口、生活中离不开中餐。中国对海外的年轻人来说，已经不再是一个陌生的国度，在韩国也是一样。本期节目有请在猛烈的“华风”之中成长起来的韩国年轻一代的代表--李珠媛为我们介绍一下韩国学生从小学习中国文化和中文的故事。









南：您好！首先请你给大家介绍一下自己好吗？

李：大家好，我是韩国外国语大学中国外交通商学部的学生李珠媛。我有从小学4年级到6年级在中国大连生活的经历。









南：韩国大学疫情中在怎样上课呢？

李：疫情较严重的上学期全面进行了网课。这个学期上课人数较少的课从本月开始进行课堂上课了。一周是偶数学号的学生上学，另一周是奇数学号学生上学。自己的学号不是上学周的学生在家里听在线现场直播。

南：你喜欢上网课吗？

李：我觉得在家里听课的话没有那种“我在听课！我在学习！”的感觉，所以觉得集中力有所下降。然后教授们留的作业很多，没有时间能够睡觉，也不能见朋友，不能享受大学生活。









南：听说你因为中文还曾经屡次获奖啊？

李：是的，我有9次的获奖经历。也失败过多次，但我并不没有放弃。第一次参加的比赛是“中华缘”比赛，那时候我非常努力，在梦中也在背稿子。当时我在发表部门获得了铜奖，在汉语配音部门获得了金奖，成就感很大。

因为我的留学时间比较短，有些人不相信我的实力，我就想证明一下“留学时间，并不等于汉语水平不行”。所以参加了各种比赛，想给人们证明我的汉语能力。









南：一般专业决定我们一生要从事的领域，你选择了中国通商专业，那中国对你来说有着怎样的意义呢？

李：中国对我来说是我的人生中不可缺少的。因姥姥姥爷在大连做生意，从小就经常往来了中国。那时候我连一句汉语都不会说，但很自然的在大街上跟那些中国小孩儿一起玩儿。我觉得从那时候开始我和中国、汉语就有了缘分。我的专业是中国外交通商，主要是学习中国历史、经济、政治、外交方面的知识。虽然学习的过程非常累，但是很有意思。作为中国相关专业的学生，汉语和中国是我不断要学习的领域，今后希望能做一个中国通。（图片来自嘉宾）