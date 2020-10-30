怎样吃火锅才能避免“火锅病”

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在寒冷的冬季吃上一顿热气腾腾的火锅，既美味又暖身。但是，吃火锅的方法不正确，既伤肠胃，又可能引发痛风。那么，怎样吃才能避免“火锅病”呢？

肉类要煮熟。火锅底火一定要旺，以保持锅内汤汁滚沸为佳。若不等汤锅烧开、食物烫熟即吃，病菌和寄生虫卵未被彻底杀死，易引起消化道疾病。

注意荤素搭配。吃火锅时所选食材要注重荤素搭配，肉和菜的比例以1：3为宜。且吃火锅应先素后荤，最好是先吃土豆、红薯等淀粉类食物，以保护肠胃免受伤害。

不要冷热搭配。吃热腾腾的火锅时不要边吃边喝冷饮或啤酒，这样冷热交替会加重对肠胃的刺激。同时，不宜搭配白酒，尤其是对于心血管疾病患者，否则吃完接触到冷空气后，血管易急速收缩引发疾病。

食物过烫不入口。从涮锅中取出的滚烫的食物不宜马上入口，否则会损伤口腔、食道和胃黏膜，导致急性食道炎和急性胃炎。

火锅汤不要喝。火锅汤里的佐料和高脂肪的底料，吃多了易引发多种疾病。此外，久沸不止、久涮不换的火锅汤会产生有害物质，食后易引发痛风，严重时会损伤肾功能。

忌煮时间过长。火锅烧煮超过一个小时，汤汁中的亚硝酸盐含量增加，如果反复刺激胃肠，使得胃液、胆汁、胰液等消化液不停分泌，导致胃肠功能紊乱而发生腹痛、腹泻，严重的可患慢性胃肠炎、胰腺炎等疾病。





（文中窍门来自芦*月听友）