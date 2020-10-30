ⓒ Getty Images Bank

韩国是个典型的半岛国家，三面临海，除了近海岛屿超过3000多个，海湾也发达，海岸线长达5259公里，共有28个集装箱港口、23个沿岸客运港口、2271个渔港，每天都有客轮、远洋船、集装箱船等各种船只在海上运行，所以指引船只方向的灯塔尤为重要。





韩国的灯塔大都位于海岸、港口或河道。随着导航设备日益先进，人为操作的灯塔数量已经大大减少。据政府的数据资料显示，人为操作的灯塔有43座，无人值守的灯塔有519座，发光的航路标志共有1528座，平均每3.98英里就有一座航路标志灯。尤其自80年代以来，随着进出船舶的增加，无人值守的灯塔与航路标志灯有逐年增加的趋势。





韩国灯塔的历史可以追溯到19世纪末，可以说是与日本的侵略一起开始的。当时由于日本的商船在韩国近海经常发生事故，于是1901年，大韩帝国决定在仁川、釜山、木浦、大同江等海岸、港口与河道共建造30多座灯塔，1902年在仁川设立海关灯塔局，韩国的灯塔业务从此开始。这样诞生的韩国第一座灯塔是离仁川约16公里处的八尾岛灯塔，从1903年6月1日起正式运营。特别值得一提的是，这座灯塔在韩国战争初期指引260多艘联合军舰队登陆仁川港，扭转了韩国战争的局面，具有重要的历史意义，被政府指定为历史遗迹。





随着时代的发展，韩国有些灯塔也开始对外开放参观，成为深受人们欢迎的旅游打卡胜地。比如，建于1906年的釜山第一座人为操作的灯塔——影岛灯塔，以前因国防等因素禁止人们出入，如今位于釜山著名的旅游胜地太宗台公园内，年间吸引无数游客前去旅游。如今，影岛灯塔也成了人们最容易去参观的灯塔。而建于1908年的虎尾串灯塔位于著名的迎新年、看日出的景点——浦项虎尾串，该灯塔的特点是采取八角形的砖造结构，没有使用钢筋，只用砖石建成，塔高26米，是大韩帝国时期建造的最高的灯塔，每层的天花板上都绘有象征大韩帝国的纹样——李花，堪称别致又美丽的近代建筑。