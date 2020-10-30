乐队DICKPUNKS发行全新EP《Ordinary Days》回归





乐队DICKPUNKS 11月25日发行了全新EP《Ordinary Days》。这是继2015年发行的专辑《29》之后，时隔5年之久再次发行新专辑，这也是DICKPUNKS全新音乐里程的起点。

新专辑包括主打歌《Man on the Moon》在内共收录了六首歌曲。DICKPUNKS希望在音乐上尝试全新的转变，此次新专辑则宣布了转变的开始。DICKPUNKS希望在进入30岁中段后，能脱离从前大众的印象，在更广的音乐范围内进行更多风格的尝试。

新专辑发行前一天，DICKPUNKS也在官方YouTube频道公开了《Ordinary Days》收录歌曲的预告音源以及充满感性的照片式收录歌曲介绍，向歌迷提前透露了这张高完成度专辑，引发关注。

新专辑希望传递出“在举步维艰的2020年，一切都变得更加特别和值得感谢”的信息，尤其是从同名电影中得到灵感而创作的主打歌《Man on the Moon》，表达出以更加坦诚的心面对人人都希望得到的关心和爱的内容。

除了主打歌外，专辑还收录了分别于今年4月、7月、8月发行的三首单曲《平行线（Feat.JUKJAE）》《那时》《含羞草》，以及内容为站在即将被抛弃的东西的立场会有怎样的心情的《空话》和融入DICKPUNKS持续变化的音乐理念的《To be continued》两首新歌。