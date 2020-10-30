NCT U新歌《90's Love》再现90年代复古风

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NCT年度企划第二弹——新专辑《NCT RESONANCE Pt.2》于23日发行，主打歌《90's Love》穿越时空，再现90年代复古风潮。

《90's Love》是一首Old School R&B嘻哈音乐，歌曲中融入了浓厚的90年代嘻哈和R&B音乐元素，歌词内容表达的是一切珍贵的东西无论时空怎样转变，依旧拥有不变的价值。

《90's Love》的MV更是将90年韩流乐坛的各种流行元素进行了大汇总。MV的开场以冰球场为背景，成员们各自的装扮都有不同的90年代的影子，如挑染的发色、长长的项链，以及90年代最具代表性的时尚单品宽松裤，仿佛让人看到了初代韩流偶像H.O.T.活动的全盛时期的景象。

除了主打歌外，新专辑还收录了《Work It》《Raise The Roof》《My Everything》等8首新歌，再加上第一部分的收录歌曲，新专辑共收录了21首歌曲。

此次新专辑主打歌《90's Love》由李帝努、马克、楷灿、刘扬扬、郑成灿、董思成、TEN组成的NCT U演唱，目前已经开启新一轮的打歌，所有NCT成员也均投入到第二张专辑的回归宣传活动中。