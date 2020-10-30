MONSTA X、OH MY GIRL、T×T将出席MMA 2020

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MMA 2020（Melon Music Awards 2020）颁奖典礼即将举行，出席歌手名单也陆续公布。

Melon方面25日表示，MMA 2020将于12月5日举行，今年活跃在歌坛的MONSTA X、OH MY GIRL、T×T等将出席颁奖典礼。

近来以《Love Killa》回归歌坛的MONSTA X将在MMA 2020上再现干练、帅气的舞台表演，展现“Performance匠人”的魅力。OH MY GIRL则是在2015年出道后首次参与MMA颁奖典礼，尤其是今年发行的专辑《NONSTOP》获得空前反响，因此歌迷也十分期待她们在今年MMA中的表现。T×T也凭借全球超高的人气成为本届颁奖典礼中各相关奖项的有力争夺者。

此前防弹少年团、林英雄、永卓等歌手也已确定会出席颁奖典礼，此外GAHO、DAMOIM（YUMDDA、Deepflow、Paloalto、The Quiett、Simon Dominic）、Moonchi Park、李捺治、张凡俊等歌手也将通过“MMA WEEK”为歌迷带来特别表演和各色内容物，让大众对今年的MMA颁奖典礼更加期待。

MMA WEEK将于12月2日至5日以在线方式进行，颁奖典礼将于12月5日晚7点（韩国时间）同样以线上直播的方式举行。