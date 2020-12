ⓒ YONHAP News

防弹少年团(以下称BTS)的新专辑《BE》在英国官方排行榜上名列第2。

据英国官方排行榜在官网公布的最新榜单显示,BTS的新专辑《BE》以第2名上榜。位居榜首的是英国歌手迈克尔·鲍尔与男高音阿尔菲·鲍合作推出的圣诞纪念专辑《Together at Christmas》。





英国官方排行榜与美国公告牌堪称世界流行乐坛的两大排行榜。之前,BTS曾凭借《MAP OF THE SOUL: Persona》与《MAP OF THE SOUL: 7》登顶官方专辑榜。另外,在最新官方单曲榜上,BTS新专辑《BE》主打曲《Life Goes On》与《Dynamite》、《Blue & Grey》一共3首歌曲跻身前100名,其中《Life Goes On》排名最高,排在第10位。





BTS于本月20日在全球同步发行的新专辑《BE》如实地表达了成员们在充满不确定性的疫情下复杂的情感。