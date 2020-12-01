UP10TION成员BIT-TO确诊新冠 多位偶像歌手接受病毒检测并居家隔离

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11月30日，UP10TION成员BIT-TO（李昌贤）确诊感染新冠病毒。BIT-TO 29日在结束了某演艺行程后被告知与确诊者有过接触，因此接受了核酸检测，结果呈阳性。





对此，UP10TION经纪公司表示：“UP10TION今后的所有行程全部取消，公司也会在艺人管理及预防新冠上尽最大努力。”





由于BIT-TO近期随UP10TION参与了打歌节目的录制，因此一同录制节目的其他偶像歌手也进入紧急状态。BIT-TO 29日录制了《人气歌谣》节目，当天共有18组歌手参与录制，再加上负责主持的歌手以及节目组工作人员，受影响人不在少数。《人气歌谣》方面已经表示，正在通过闭路电视进一步追踪当天与BIT-TO接触过的人。而原定于12月1日播出的打歌节目《The Show》也宣布停播一期。和UP10TION共同录制28日《Show！音乐中心》和29日《人气歌谣》的大部分歌手都已经接受了病毒检测，并居家隔离等待结果，其中不乏即将发行新专辑的歌手，因此部分歌手的回归日期可能会延后。





此外，由于受影响歌手较多，因此原定于本周举行的音乐颁奖典礼MMA及MAMA也极有可能临时发生变动。