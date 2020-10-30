职业：演员

生日：1984年2月15日

出生地：大田

身高：180cm

血型：AB型

学历：大田大学外语文学（中途退学）

出道作品：电视剧《一枝梅归来》（2009）





尹仲勋曾参演电视剧《请回答1994》，在其中饰演主演们的大学同窗“金启泰”而被观众所熟知。他在剧中的角色是一位棒球迷，而现实生活中其本人也是一位不折不扣的棒球爱好者，还在社会球队打过两年棒球。

尹仲勋义务兵复员后便从家乡大田来到首尔追寻梦想，一直在小剧场演出。最初租住在月租只有13万韩币的简陋小屋里，然而在回想起这段岁月时，尹仲勋反而非常感谢房东老奶奶从未涨房租。

2009年，尹仲勋参演电视剧《一枝梅归来》出道，随后便开始了充实的演艺生活。虽然饰演的角色大多为配角，但他的演技也备受观众和圈内同行认可，甚至很多电视剧的制作人或编剧不顾投资方的意见而指定要尹仲勋出演。2020年播出的大热《顶楼》中，他更是以爆发力十足的表演成为该剧的亮点。





代表作：

·电视剧：

《顶楼》（2020）

《Timing》（2020）

《那个男人的记忆法》（2020）

《偶然发现的一天》（2019）

《新入史官具海玲》（2019）

《皇后的品格》（2018-2019）

《魔女宝鉴过来抱抱我》（2018）

《Return》（2018）

《王在相爱》（2017）

《青春时代》（2016）

《未生》（2014）

《急诊男女》（2014）

《请回答1994》（2013）

·电影：

《冰冻之地》（2010）





主要获奖经历：

SBS演技大赏 角色演技奖（2018）