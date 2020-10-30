李承雨《与书共眠》(上)

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就好像筑塔一般，那些书从地板一层层摞到天花板。

那个男人躺在这些书塔之间的狭小空间里，弓着身子，把腿蜷起来，膝盖顶在胸口，乍一看就好像是刚刚离开母亲子宫的胎儿。

报纸上用“身份不明的男性”来指代他，说他没有留下任何可以证明自己身份的线索。





마치 탑을 쌓아올린 것처럼

바닥에서 천장까지 책들이 포개져 있었다.

문제의 남자는 책으로 쌓아올린 그 여러 개의 탑들 사이

비좁은 공간에 다리를 가슴까지 바싹 끌어당기고

웅크린 자세로 누워있었다.

그 모습은 언뜻 모체 밖으로 나오기 전의

태아를 연상하게 했다.





신문에는 신원을 알 수 없는 남자라는 표현이 나왔다.

자신의 신분에 대한 어떤 단서도 남기지 않았다는 것이다.









主人公是怎么认识那个男人的呢？那男人为什么好像“与书共眠”般地死去呢？









我久久地看着照片里死去的那个男人，感觉那些书就好像是他的陪葬品。我认为对他来说，再也没有比书更好的陪葬品了。

他的死与他的人生是如此契合相配，想到这里，我甚至有些感动。

不知为何，我总觉得不应该让他就做为一名“身份不明者”离去，我被自己的义务感推动着，几乎没怎么犹豫就拨打了警察署的电话。





나는 그 사람의 시신을 오래 들여다보았다.

그러자 사진 속의 책들이 그와 함께 무덤에 매장된 부장품처럼 보였다.

나는 그 사람에게 책보다 더 잘 어울리는 부장품은 없을 거라는 생각을 했다.

자신의 삶과 가장 어울리는 그의 죽음의 모습은

감동스럽기까지 했다.





왜 그런지 그를 신원불명자로 내버려두는 건

옳은 일은 아닌 것 같았다.

나는 그 사람에 대해 진술해야 한다는 의무감에 사로잡혔고,

별로 망설이지 않고 이내 경찰서에 전화를 걸었다.









小说中的“我”也是故事的叙述者，这是一个与书很相似，并且像书一样感悟世界的人物。他本来在公司里负责办社报，但因为没了立身之地，被排挤到了地方小城市。他和紧跟世界变化的妻子之间产生了矛盾，最后不得不离了婚。他相信书和报纸的可能性，并且坚持守护着正在消失的价值。从现代社会的观点来看，他是一个跟不上世界发展速度的落后的人。









作者 李承雨（1959. 全罗南道长兴)。1981年中篇作品《Erysichton的肖像》（에리직톤의 초상）获得《韩国文学》新人奖，从而登上文坛。1991年获得第15届李箱文学奖。