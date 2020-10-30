《漫话国乐》 风是 / 举灵山 / 泛彼中流

歌曲是以时调诗为歌词歌唱的传统声乐曲，其表演方式颇有特色，在伽倻琴、玄琴、大笒、奚琴、笛子、长鼓等管弦乐器的伴奏下，演唱一首歌曲时，前奏后先唱前3章，间奏后唱4、5章。而且每次表演通常接连唱好几首，从节奏缓慢的歌曲开始，节奏渐渐变快。还有，男女艺人一起登台献艺时，轮流唱一首歌曲，然后在表演最后一首歌曲《太平歌》时，采取男女对唱的形式。





今天首先给大家带来的歌曲是女唱歌曲羽乐《风是》。这首歌曲描写了女人期盼与情人相约的心境，其歌词是这样的：

“今晚天气风吹雨打，

情人曾发誓今日相约，

可凄风寒雨，

难道情人会来吗？

若情人果真赴约，

我们还是很有缘分的。”





之前眉目传情的年轻男女终于相约了，可当晚天公不作美，风吹雨打的，虽然心想情人不会顶风冒雨来赴约，可还是期盼情人如期而至。

音乐1：女唱歌曲羽乐《风是》/ 李峻娥





“羽乐”是歌曲之一，在歌曲中算得上是节奏较快的，可对于习惯听饶舌等流行音乐的现代人来讲，还是会觉得缓慢。





在古代，歌曲是中等人家以上的社会阶级喜爱的风流音乐。当时，人们通常邀请专业艺人表演歌曲，曲调以缓慢而文雅的居多。有时候，艺人演唱时感情激昂，节奏会变快，可是以现代音乐的标准来看，还是相当缓慢，沉重而乏味。但歌曲也有其独特的魅力，一旦跟着乐器与歌声和谐的旋律细细地品味，您会发现歌曲能让您心平气和。





歌曲将简短的歌词唱得既缓慢又冗长，所以听了会感觉好像只听到“阿、哦”等接连不断的母音。这种唱法在佛教声乐曲梵呗中也能欣赏到。





梵呗是约8世纪时从中国传入韩半岛的。梵呗主要分为咏经与歌赞，在过去1000年的岁月里口口相传，虽然迄今已演变成适合国人情绪的音乐，然而也许因为是仪式音乐，还是给人独特的感觉。





以前在佛教寺院举行大型仪式的时候，由于佛堂里很难容纳众多的人，就在广大的庭院中举行。这时，在庭院的一边会悬挂佛祖的肖像“挂佛”，在佛祖前举行仪式。今天给大家带来的梵呗《举灵山》就是将挂佛从佛堂迁移至庭院时歌颂的，演唱时将歌词“南无灵山会相佛菩萨”9个字以普通速度反复唱两遍，第三遍的时候从“会”字开始拉长，演唱10来分钟。

音乐2：梵呗《举灵山》 / 松岩僧侣





《举灵山》是一群人移动时歌颂的，一群人齐声歌唱如此缓慢又哀婉动人的曲调是不是很神奇呢？也许是因为僧侣们在长久的岁月里致力于磨练与修行，所以才能唱出如此动人的音乐。





今天大家欣赏了歌曲与梵呗，在这里再加上盘索里，就是国乐的三大声乐曲。盘索里是在长鼓的伴奏下，艺人站着说唱自古以来流传下来的长篇戏剧故事。相传，因是在大庭广众之下表演的音乐而称之为“盘索里”，所以在盘索里表演中，艺人与观众的互动尤为重要。





表演盘索里时，艺人登台首先唱短歌来观察观众的氛围，以此招揽观众与溜嗓子，接着正式表演适合现场氛围的盘索里名曲。这时候，如果艺人的表演能引起观众的共鸣，观众会纷纷随声应和，观众的应和声也会进一步激发艺人的兴致，会让艺人唱得如痴如醉，所以观众与艺人的互动也是盘索里的看点之一。





今天给大家带来的最后一首音乐是盘索里《沈清歌》中的“泛彼中流”。这一段描写了沈清为了让父亲重见光明，把自己卖给船夫当祭品的情节。当时，沈清即将下海，面临的只有死路一条，可眼前的世界是多么的美好，多么让人留恋，世界越美好，沈清感受到的痛苦也就越大。

音乐3： 盘索里《沈清歌》中的“泛彼中流”/ 成昌顺名唱