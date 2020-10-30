北韩克制发出对外信息、专注于内部治理的意图

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11月29日北韩国务委员会委员长金正恩主持召开劳动党政治局会议，金正恩委员长的胞妹、劳动党第一副部长金与正也出席了会议，但是没有发出对外信息。美国大选结束后，北韩迄今未发表任何立场，但是为迎接预定于明年1月举行的劳动党第8次全国代表大会，致力于实现“80天战斗”目标等，将重点放在内部治理上。





最近，北韩没有发出对外信息，这意味着北韩将深入分析即将成立的美国拜登政府的外交和安全政策基调，为今后重启的美北协商进行准备。据韩国国家情报院11月27日向国会进行的报告，北韩指示其驻外使领馆不要刺激美国，这表示北韩有意同新一届美国政府进行对话。目前，拜登政府尚未正式成立，制定对北韩政策尚需一段时间，因此北韩也没必要发出对外信息。也就是说，待拜登政府正式成立并对北韩发出信息后，北韩自然就会作出反应。





在不召开劳动党全国代表大会的情况下，北韩国务委员会委员长金正恩主持召开的劳动党政治局会议是北韩最高决策机构。金正恩委员长执政后，共召开31次政治局会议，仅在今年就召开11次，以加强内部治理。继11月15日后，时隔仅两周召开的本次劳动党政治局会议上，重点讨论劳动党第8次全国代表大会准备情况、强化思想武装等内部悬案，并对经济指导机关进行严厉批判。具体来说，对经济指导机关没有按照主客观环境和条件科学地做好对负责部门的指导、没能克服主观主义和形式主义情况予以严厉批评，并强调要在执行党的经济政策部署和指挥中彻底保障科学性，发挥无比的忘我精神和高度的责任感。今年，北韩因新冠疫情关闭边境，并饱受制裁和水灾之苦，因此北韩经济陷入更大困境，而其责任有可能归咎于金正恩委员长。在此情况下，金正恩委员长主持召开劳动党政治局会议，严厉批评经济指导机关办事不力，试图将此责任推卸给经济指导机关。





今年8月，北韩国务委员会委员长金正恩以违反防疫守则私下运入物资为由处决1名核心干部，10月底则以汇率暴跌为由处决了平壤1名货币兑换商巨头。由于北韩经济恶化，汇率急剧暴跌，北韩圆兑美元的汇率短期内升值约1000北韩圆。韩国国家情报院最近表示，新冠疫情暴发后，北韩从中国引进的物资大幅减少，砂糖、调味品等食品价格急剧上升。由于物价飙升，北韩当局为控制物价而提高北韩圆的价值，但这反而加剧了市场混乱，因此金正恩委员长处决平壤1名货币兑换商巨头作为替死鬼。北韩因外汇储备逐渐减少而采取禁止使用外币措施，但是拥有美元等外币的北韩居民对此措施表示极大不满，因此北韩当局为避免遭受谴责而处决了平壤1名货币兑换商巨头。





在本次劳动党政治局会议上，北韩国务委员会委员长金正恩还指责“80天战斗”未能取得预期成果，并强调各部门要在今年年底以前实现既定目标。北韩在10月5日举行的劳动党第7届中央委员会第19次政治局会议上，就全党、全国、全民大力开展“80天战斗”，以辉煌的成就迎接劳动党第8次全国代表大会的问题进行了讨论。由于劳动党第8次全国代表大会预定于2021年1月举行，北韩必须在2020年12月31日以前最大程度地实现在第7次大会上提出的国家经济发展五年规划目标。但是金正恩委员长认为国家经济发展五年规划未能取得预期的成果，因此敦促各部门在第8次全国代表大会以前完成既定目标，并试图通过“80天战斗”这一全民大动员运动消除民众不满，加强内部团结。





有关于此，北韩劳动党机关报《劳动新闻》11月19日大肆报道各地区劳动党组织在“80天战斗”期间取得的成果，鼓励民众快马加鞭，继续奋斗。今年1月到10月，北韩的贸易规模同比减少至25%水平，且食品价格急剧飙升，因此北韩为自力更生而开展“80天战斗”。但因原材料和资金严重短缺，未能取得预期的成果。最近，《劳动新闻》接连报道在“80天战斗”中取得的成果，并强调在制铁、发电和铁路运输等领域取得极大成果，但是没有说明具体的成果。由此推测，“80天战斗”的生产力提升效果可以说微不足道。





从美国进行政权交替的今年年底到北韩举行劳动党第8次全国代表大会的明年1月可说是美北关系的缓冲期，但是在南北韩关系上却是非常重要的一段时期，因为韩国政府的对北韩政策有可能缓和南北韩关系及美北关系，乃至韩半岛局势。韩国统一部长官李仁荣表示，今年年底到明年年初是非常重要的时期。美国大选结束将成为韩半岛局势的重要转折点。美国拜登政府将于明年1月正式成立。拜登政府成立后，将会制定对北韩政策，韩国政府将斟酌拜登政府推出的对北韩政策和外交、安全政策并进行准备。目前，北韩克制发出对外信息，但是密切分析拜登政府的对北韩政策方针，积极制定行之有效的应对方案。在南北韩关系几乎断绝的情况下，北韩将侧重于重启美北对话，暂不会与韩国进行接触。因此，韩国政府必须尽快掌握拜登政府的对北韩政策，进而分析北韩将采取何种应对措施。总之，拜登政府成立后，韩国政府应立即与其外交政策和国家安全团队进行接触，并通过各种状况分析，制定不同的应对方案。





目前，北韩专注于民生经济等内部问题，但是拜登政府树立对北韩协商战略后，北韩有可能在劳动党第8次全国代表大会上确定对美协商方针，并积极采取行动。明年，美中竞争仍将持续，但是韩美关系将会发生变化，因此我们期待北韩在同拜登政府进行协商时，对无核化表现出真诚态度，并积极改善南北韩关系，恢复南北韩交流合作。