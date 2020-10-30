北韩的产品质量认证标志

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今年北韩宣布正面突破经济困难，并为自力更生督促各地工厂生产优质商品。目前，北韩为提高产品质量作出积极努力，且北韩媒体报道称越来越多的产品获得质量认证。





北韩媒体大肆宣传元山鞋厂、平壤谷山工厂等数十个生产单位提高产品质量，获得了质量认证。今年上半年，北韩有100多个产品获得“2月2日产品”质量认证称号，轻工业、电子工业和医疗保健领域等的40多个生产单位和100多家制造厂获得质量管理体系认证、食品安全管理体系认证、产品认证等。特别是10多个医药品生产单位生产的片剂、胶囊剂、颗粒剂、注射剂等各类剂型药物获得了药品生产质量管理规范GMP认证。专家分析认为，北韩媒体大肆报道北韩众多产品获得质量认证，意在强调北韩能在国内生产优质产品，并试图以此克服因新冠疫情和台风水灾等自然灾害而加剧的经济困难。





北韩从1981年开始实施旨在提高产品质量的国家监督员制度，1997年制定《质量监督法》，到2003年共修订和补充3次。目前，北韩全国各地约有15000名质量监督员，他们负责产品改良及行政业务。此外，北韩于2015年将国家质量监督局改为国家质量监督委员会。北韩当局向设在全国170个大工厂和生产联合体的质量监督局派遣质量监督员，让他们执行质量监督任务，并在生产现场鼓吹社会主义理念等，对劳工进行思想管理。质量监督员的工资由中央政府发放，工厂不必另外支付工资，因此质量监督员在中央政府的管控之下。执行业务的时候，质量监督员必须按照国家监督事业施行细则，严格进行监督业务，从原材料入库到产品包装，全都要进行严密检查，盖上合格印章后才能移送到下一道工序。此外，从最初生产日期开始记录所有工序的质量履历卡，能时时刻刻掌握质量变化过程，若出现问题，可及时处理和改善。





在北韩国家质量监督委员会通过评估赋予的质量认证标志中，最著名的是“12月15日质量奖牌”。2012年发布标准的该标志作为北韩向世界保证其产品质量的认证，仅授予北韩最优秀产品，而最先获得“12月15日质量奖牌”的是平壤酒。2014年，大同江食料厂生产的平壤酒最先获得了“12月15日质量奖牌”。北韩宣传称，为使朝鲜的名酒“平壤酒”成为拥有世界级竞争力的酒而给予这种质量认证。“12月15日质量奖牌”是2012年12月15日北韩国务委员会委员长金正恩为掀起社会主义竞争热潮和鼓励出口而制定的北韩国内质量认证制度。该认证的评定标准为因质量优秀而能凭借其世界级竞争力开拓海外市场的产品；实现原料、设备等的国产化，为提高人民生活水平作出实际贡献的产品；引进先进技术并在国内外占据独占性地位的产品等等。总之，“12月15日质量奖牌”主要给予北韩出口商品，且由北韩内阁下属的国家质量监督委员会负责进行评定。





北韩有称为“2月2日产品”的质量认证。1981年2月2日，时任北韩国家主席金日成召开全国质量监督人员大会，并指示监督员改善和加强质量监督后，北韩开始给予名为“2月2日产品”这一质量认证。“2月2日产品”作为北韩国内的质量认证，旨在提高其产品质量，且每年通过消费品展览会，促进工厂之间的质量竞争，向优质的产品赋予质量认证。“2月2日产品”是指高质量得到认可，并在中央质量监督机关登记备案的产品。北韩每年都选定优秀产品，并将其登记为“2月2日产品”。据悉，北韩居民购买获得“2月2日产品”认证的商品后都感到非常满意。因此，北韩各道和各工厂间每年举行质量竞争大会，以提高产品质量。最近，很多地方工厂的产品也被登记为“2月2日产品”。此外，平壤皮包厂和江界高丽药品加工厂等几家工厂还获得了“12月15日质量奖牌”认证标志。





北韩还为获得国际质量认证，特别是食品和药品的国际质量认证作出积极努力。其结果是，在北韩生产的不少食品和药品获得食品安全管理体系（HACCP）认证和药品生产质量管理规范GMP等国际性的生产管理和质量认证。北韩超越国内质量认证，为获得国际质量认证作出积极努力，并在食品和药品领域取得显著成就。在食品领域，大同江啤酒早于2008年取得ISO-9001质量管理体系认证，此外还获得ISO-22000食品安全管理体系认证和HACCP食品安全管理体系认证。据悉，北韩国务委员会委员长金正恩两次进行现场指导的柳京泡菜厂的泡菜和平壤食料厂生产的北韩的国酒“平壤烧酒”也取得了ISO-22000食品安全管理体系认证。在药品领域，北韩和瑞士在平壤合资设立的制药公司于2007年取得药品生产质量管理规范GMP认证，目前还生产名为“春之香”的化妆品，并在新义州化妆品厂等数十家工厂扩大生产获得这种认证的产品。





最近，北韩食品厂相关人士在接受北韩媒体采访时表示，过去我们只实现“量”的增长目标即可，但是自从督促鼓励我们取得食品质量认证后，我们正在生产既美味又对健康有益的食品。这意味着北韩的生产者在迎合消费者的需求。在此，我们期待北韩能有更多的产品获得国际质量认证，让全球消费者都能轻易地接触到优质的北韩商品。