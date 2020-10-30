导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：刘燕 (中国留学生硕士研究生)





爱情没有国界，求学就更没有国界了。越来越多的中国学生希望来韩国留学，在韩国考研，但是都苦于不知道该怎样选择学校专业，也不知道该怎样去操作。今天有请有着两次在韩国考研经验的中国留学生刘燕，为我们介绍一下相关信息。









南：你好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

刘：主持人好，听众朋友们好，我叫刘燕，毕业于韩国东国大学影像大学院公演艺术专业，来到韩国已经5年了。我本科是国内韩语专业的，在国内上完大二，参加了学校的“2+2”交换生项目，在2015年初次来到韩国，插班到平泽大学的国语国文专业，毕业后成功考上了韩国东国大学的研究生，今年2月正式毕业。

南：据我所知，你有过两次在韩国考研的经验，是吗？

刘：对，我今年2月份就已经拿到东国大学的mfa艺术硕士学位，今年10月又挑战了韩国外大翻译研究所的研究生考试。









南：既然已经有一个硕士学位了，你为什么还要考翻译研究生呢？

刘：本来我毕业后直接可以找工作就业的，但是其实我心里还有一个小小的梦想没有实现，就是当一名翻译官。所以我怕以后会后悔，就干脆用这一年的时间来学习翻译，目的就是为了考韩国著名的的通翻译大学院，韩国外国语大学。而且我非常喜欢韩语，可能一开始学韩语的原因跟许多人一样，是为了追星，但是真正接触到韩语之后觉得越学越有意思，想要更加系统地去学习中韩翻译，成为一个优秀的翻译。

南：想要在韩国考研的听众朋友一定很多，你能给大家介绍一下在韩国考研有哪些优势吗？

刘：其实外国人在韩国申请研究生不是一件很难的事情，如果本科绩点不低，韩语不错或英语不错的话，面试的时候表现好的话，通过的机会还是比较大的，这是我个人的感受，只针对一般大学院(研究生院)。所以打算来韩国考研的话，在巩固专业知识的同时学好韩语的话，一定会给教授留下好的印象，并成功入学的。









南：在韩国考研有哪些值得考虑的方面呢？

刘：韩国的大学院（研究生院）是“进门容易出门难”。一般情况下，想学习的人都有机会，但是学习和毕业非常艰辛。入学最重要的是看语言，很多人在申请研究生之前都会上一、两年语学院，提高自己的韩语水平，因为韩国的研究生上课大部分时间都是学生发表，需要自己去找资料做准备，语言是必须过关。最后，最重要的还是写论文，硕士毕业论文要求70~100页以上，用韩语写。我花了半年时间准备毕业论文，那时候头发还大把大把地掉，很艰苦。

南：如果是中国学生，应该怎样去操作呢？是否要通过中介呢？

刘：主要搜索想去的学校的网站，查看国际学生管理网页，上面会有很详细的介绍，我们只需要按照它指定的资料去准备就好，准备好了就去递交，注意不要错过递交资料的时间。我个人从来没有通过中介，所以觉得中介不是必经的渠道。 （图片来自嘉宾）



