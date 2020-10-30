韩国疫情中结束高考 应试人数历年最低

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在新冠疫情持续扩散的情况下，韩国2021学年度大学修学能力考试即高考3日在全国各地同时举行。由于学生人数减少、疫情导致缺考生增多，参加此次考试的学生人数创下历年新低。





据韩国教育部和韩国教育课程评价院的数据显示，今年高考报名人数为49万0992人，不过实际只有42万6344人应试，缺考人数为64648人，缺考率为13.17%。应试人数较去年的48.3万人减少约5.7万人，为历年最少的一次。缺考率也较去年高出约1.5个百分点。





考生须遵守保持社会距离防疫方针，座位间隔1米，并需经过手部消毒、症状确认、体温检测等程序后才能进入考场。考场的书桌均设置了透明隔板，不过考生因此倍感不便。被确诊的考生在另行安排的考场应试。





与往年考试不同的是，今年考场周边同校后辈和学生家长为考生加油的活动、分发热饮料的志愿活动不见了踪影。另外，以往考试结束后，考生们会在市区内游玩放松，今年这类情况大幅减少。韩国防疫部门曾提前要求考生可能集中前往的主要场所和地区予以协助，不过令人担忧的情况并未发生。





受新冠疫情扩散影响，此次考试推迟2周举行，且从本学年初起，授课方式在线上和线下之间多次反复，学生们未能接受正常的教育。





现行韩国高考制度首次实行时间为1993年8月举行的1994学年度第一次高考，当年应试人数为71.6万人。2000学年度高考应试人数达到峰值，为86.8万人。2002学年度减少至71万余人，2003学年度减少至65万余人。此后，应试人数保持在50-60余万人之间，从2015学年度起，一直为50余万人。2020学年度跌至48.4万人，今年再次刷新了最低纪录。





大学入学选拔日程也被全面调整。各高校随时招生的报名时间从原本的9月7日至11日推迟至9月23日至28日。随时招生进行时间也从9月12日至12月14日调整为9月29日至12月26日。随时招生合格者公布时间从12月15日推迟至12月27日，报到时间为12月28日至12月30日。未报到者名额补招的相关日程也均推迟至明年。定期招生开始时间为明年1月，报名时间为1月7日至11日，选拔进行时间为明年1月13日至2月5日。