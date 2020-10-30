和平少女像有望永久落户柏林

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曾被下令拆除的德国柏林米特区和平少女像有望得到永久性保留。柏林米特区议会1日召开全体会议，表决通过了和平少女像的永久保留决议案。





这份由德国绿党和左派党联合发起的决议案要求撤销对和平少女像的拆除令，并将原本在明年8月14日结束的设置期限延长6周至明年9月底。参与投票的29名区议员中，24人赞成、5人反对。柏林联合政府的参与政党社会民主党、绿党、左派党所属议员投赞成票，基督民主党、自由民主党所属议员则投反对票。





左派党的1名议员在决议案说明中指出，战争和军事纷争中发生的性暴力并非一次性事件，而是结构性问题，须从根本上予以阻止，和平少女像正是该问题的象征。





和平少女像是日军慰安妇受害问题的象征。首座少女像于2011年12月在位于首尔市钟路区的日本驻韩大使馆前落成，此后还在韩国多地、世界多座城市落户。德国柏林少女像在当地市民团体韩国协会的主管下，于今年9月底落户米特区街头。2019年7月，米特区政府认为少女像旨在纪念日军慰安妇受害者，属于国际战争受害女性人权问题的范畴，批准了少女像的设置。然而不久后少女像就遭遇拆除危机。日本向德国联邦政府和柏林州政府提出强烈抗议，米特区政府于10月7日下令拆除少女像。区政府的这一措施引发了当地市民社会的反对。韩国协会向行政法院申请停止拆除令，米特区政府由此暂时保留了拆除令，区议会最终表决通过撤回拆除令。





从这一事件不难看出，同为战犯国家，德国和日本对待历史问题的态度相去甚远。韩国协会表示，米特区议会的此次决定不仅关乎少女像的存废，还具备更为深远的历史意义，以少女像的永久保留为契机，德国社会将可就一直以来被掩盖的战争中针对女性的性暴力问题展开讨论。少女像所象征的战时女性性暴力问题不只是日本的问题，也是全球所有国家都有可能发生的关于普遍性人权和女性尊严的问题，因此也是一个根本性、结构性问题。有分析指出，日方不应将少女像视作对自身的抗议和侮辱，而应从普遍性人权的角度出发对待。