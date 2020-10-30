韩国会通过明年度预算案 规模达558万亿韩元

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韩国国会2日召开全体会议，审议通过规模达558万亿韩元的2021年度预算案。这是国会6年来首次在法定期限内经朝野达成协议通过预算案，部分意见期待今后朝野或将展开协治。





此前，朝野始终保持强硬的对峙局面，不少意见担忧预算案的处理也将受阻。2021年度预算案是有史以来最大规模的超级预算案，再加上政府为防止新冠疫情引发经济危机，已执行了巨额追加预算，财政压力逐步增大。在野党曾提出削减预算，还有意见担忧若将预算案与其他政治事件捆绑，整个过程将变得异常复杂。不过出人意料的是，朝野就2.2万亿韩元的净增额度达成了协议。国会通过的预算案在政府提交的原案基础上增加了第3轮灾难支援金3万亿韩元和新冠疫苗购买预算9000亿韩元等，总计增额为7.5万亿韩元，同时在其他领域削减5.3万亿韩元。这是最终预算案规模时隔11年首次超过政府原案，朝野决定增额部分将通过发行国债来填补。





明年预算案首先包括了第3轮灾难支援金3万亿韩元和新冠疫苗购买费用9000亿韩元。增额领域还包括民众居住稳定对策、碳中和目标、中小企业及个体工商户支援、育儿照顾支援、弱势群体支援等所需预算，较政府原案总计增加7.5万亿韩元。削减规模为5.3万亿韩元，其中包括“韩国版新政”的部分预算。净增的2.2万亿韩元计划通过进一步发行国债来筹集。不过韩国预算结算特别委员会相关人士指出，实际国债发行规模有可能高于净增额度，并超过3万亿韩元。





明年度预算为有史以来最大规模，财政负担进一步加重，国会本应以最严格的标准来管控政府支出，不过最终预算案规模反而高于政府原案。分析指出，随着新冠疫情第3轮大流行逐渐抬头，朝野此次达成协议可以说是不可避免的选择。





还有意见认为，对新冠疫情受损群体的支援规模不足，较朝野起初提出的规模有所减少。预计第3轮灾难支援金将以与第2轮相似的方式发放，包括向禁止聚集行业的小微工商户最多发放200万韩元，向特殊雇佣岗位、自由职业者发放紧急就业稳定支援金等。另外，疫苗相关预算最多可购买供4400万人注射的疫苗。





此外，因持续对峙的朝野能够就预算案达成协议，有分析指出，若今后国会能够理性处理问题，国民对政治的疲倦感也将大大降低。