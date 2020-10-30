严冬前如何补好五处“气”

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天气越来越冷，传统医学強调“冬藏”，人体中的“气”（所谓的“气”就是维持人体生命活动的物质基础，推动和调控着人体内的新陈代谢）在寒冬时节应该以藏为主。因此，严冬到来前，补好体内的“气”，对冬季养生很重要。

首先，来说说如何理解“气”？给大家举个例子，一锅白米，即便加入水仍为米，若加火烹之，则可转化为米饭。人体的五脏六腑便如同这锅米，“气”便是这釜底的薪火。唯有“气”在体内推动运行，才能让脏腑各司其职，维系生命。如果某一个脏腑之气虚弱，其功能也会相应变弱。

黄芪泡水可补肝气。肝气指肝脏之精气与功能，有升发透泄和舒畅全身气机的作用。肝气不足，表现为头昏眼花，视物模糊，面色萎黄，烦躁易怒。调整肝气的方法有，每天用15克黄芪泡水代茶饮，20天为一个疗程。

喝炙甘草茶可补心气。传统医学称心的生理功能为心气，心气不足则心脏功能弱，运血无力，表现为手脚冰凉，抵抗力差。调理心气的方法有，常喝山药莲子粥，保证充足睡眠，心情要愉悦，适当参加体育锻炼，也可常备一味补心气的炙甘草，将炙甘草放入保温杯中用沸水冲泡，早起空腹、晚上睡前各饮一次。

常按阴陵泉可补脾气。脾气可使脏腑、经络等组织得到充分营养。常按健脾穴——阴陵泉可用指揉法，每次约5分钟，以感觉酸胀为度。

艾灸肺俞可补肺气。肺主一身之气，调节全身气机以及血液的正常运行。肺俞穴是治疗肺脏疾病的重要穴位，临床上常用于改善肺脏功能。刺激肺俞穴可通过点按法、揉按法、敲击法、拔罐、艾灸、刮痧等。

勤练吐纳可补肾气。肾气主宰肾脏的正常功能活动，包括生殖、生长和发育机能。要想健康长寿，必须懂得补充肾气。补肾气可常练习呼吸吐纳。呼，将体内的浊气呼到底，废气排出；吸，将清气吸入到肾，可以濡养肾脏，补充肾气。还可以通过按摩肾俞补肾气，双手放在腰眼位置上下揉搓，每次30下，连做2到3次，以发热为宜。





（文中窍门来自褚*荣听友）