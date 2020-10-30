韩国人如何看待韩国战争

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1950年6月25日星期天凌晨，北韩人民军南下突袭韩国，6.25韩国战争就这样爆发了。截至1953年7月27日，南北韩在板门店签署《停战协定》，韩国战争整整持续了3年。直到70年后的今天，韩半岛依然是分裂的两个国家。





韩国战争对于韩民族来说是最大的历史悲剧，因为这是血脉相连的同一民族刀枪相对、自相残杀的战争。3年的战争给韩半岛带来了惨重的损失，400多万人在战争中死亡或负伤，1000多万人成了离散家属，被迫分居南北韩，国土破坏殆尽，造成一片混乱。虽说是70年前的事情，但是战争的悲痛与伤痕依然留在很多人的心中。





韩战初期，首尔一度被北韩军占领，人们不得不往釜山等南方逃难，逃难人群络绎不绝，在炮声隆隆响个不停的情况下，很多人死在逃难的路上，失去家人的人也不计其数，所以经历韩战的老一代尤为珍惜和平的可贵，因为虽然战争的炮声早已消失，可战争仍未结束，南北韩以停战线为准，仍处于政治与军事敌对状态，由衷地希望这样的悲剧不再重演，南北韩能早日实现统一。对于韩国战争，没有经历过战争的年轻一代的看法就有所不同了，年轻人认为南北韩在经济等各方面相差悬殊，所以希望通过和平方式，寻找南北韩共生繁荣之路。





韩战对于国家与民众具有重要的历史意义，因此每年6月25日，在全国会举行纪念仪式与纪念活动。今年适逢韩国战争70周年，在京畿道城南举行了韩国战争70周年纪念活动，文在寅总统首次出席由政府主办的纪念仪式，并亲自迎接了时隔70年回到祖国怀抱的147具韩军阵亡者的遗骸。





另外，今年因为适逢70周年，在全国还举行了丰富多彩的纪念活动。比如，6.25韩国战争70周年事业促进委员会与诚信女大教授徐敬德联手制作了视频，表达了韩国国民永远不会忘记6.25韩国战争参战勇士们的牺牲与奉献精神，将以感恩的心生活下去，并向参战的22个国家致谢。该视频片长30秒，曾在纽约时代广场、英国伦敦、泰国曼谷市区的大型屏幕以及YouTube上播放。美国CNN、英国BBC等海外媒体也纷纷播放了该视频。