BoA第10张正规专辑《BETTER》发行 20年“音乐进化论”

ⓒ SM Entertainment

BoA本月1日发行第10张正规专辑《BETTER》，包括同名主打歌《Better》在内共收录了11首歌曲。

主打歌《Better》改编自英国歌手AWA的《Like I Do》，BoA以独具个人风格的演唱方式进行了全新演绎。歌词为“毫不犹豫、堂堂正正争取爱情”的内容，BoA极具力量感的演唱，展现了其满满的Girl Crush魅力。

《Better》是由为BoA创作出道歌曲《ID；Peace B》以及代表作《Girls On Top》《NEGA DOLA》等的俞永镇参与词曲编创作，再次保证了歌曲的质量。此外，《Cloud》《All That Jazz》《Little Bird》等BoA的几首原创歌曲也一同收录在新专辑中。

BoA在新专辑的记者招待会上介绍新歌《Better》称，这是一首让人能够联想起自己Girl Crush一面的歌曲，歌曲的表演编排得帅气十足，也是对Girl Crush的又一次升级。

BoA出道至今已有20年，她对未来10年也有所憧憬。记者会上她表示：“在看到罗勋儿前辈的舞台时，自己也反思了很多。自己心里想‘20年应该要赢’，未来在迎接30周年的时候，也应该要有不同的样子。”