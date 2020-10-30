防弹少年团成为首个同时登顶Billboard三大主要榜单组合

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防弹少年团在登顶美国Billboard主要专辑、单曲榜单后，又称为“Artist100”榜单榜首。防弹少年团也成为史上首个同时登顶Billboard三大榜单的组合歌手。

Billboard当地时间1日在官方报道称“BTS成为首个同时登顶‘Artist100’‘Hot100’‘Billboard200’的组合。”根据Billboard公布的数据，防弹少年团共在“Artist100”榜单中夺得过13次冠军，数量超过贾斯汀·比伯以及艾德·希兰，在所有曾夺冠的歌手中排名第六。

防弹少年团成为同时获得 “Artist100”“Hot100”“Billboard200”榜单冠军的组合，也书写了Billboard的历史。此前有过此成绩的歌手为泰勒·斯威夫特、阿黛尔、爱莉安娜·格兰德等8位个人歌手。

此前，防弹少年团专辑《BE》曾获得“Billboard200”冠军，主打歌《Life Goes On》成为“Hot100”第一名。值得一提的是，《Life Goes On》也成为首个登顶“Hot100”榜单的韩文单曲，意义非凡。